إصابة عدد من قوات حرس الحدود في هجوم شنه متمردون بشرق أوكرانيا

أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية إصابة عدد من أفرادها فى هجوم شنه متمردون فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين واستهدف معسكرا فى شرق أوكرانيا.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية أن نحو مائة مسلح هاجموا المعسكر التابع لقوات حرس الحدود فى مدينة لوغانسك الكائنة فى شرق أوكرانيا والقريبة من الحدود الروسية، فيما ردت القوات بإطلاق النار على المسلحين الذين تزايد عددهم فى غضون ساعات ليصل إلى نحو 400 مسلح.

يشار إلى أن حدة الصراع بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا فى شرق اوكرانيا تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى، مع محاولة المتمردين الاستيلاء على المطار الرئيسى فى مدينة دونيتسك وإسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية.

أ ش أ