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تعليم دمياط يشارك في مؤتمر دولي حول “إصلاح التعليم قبل الجامعي”

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تعليم دمياط يشارك في مؤتمر دولي حول “إصلاح التعليم قبل الجامعي” تعليم دمياط يشارك في مؤتمر دولي حول “إصلاح التعليم قبل الجامعي”

قال دكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأنه فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية والمؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية سيقوم هو والأستاذة منى على المنشى المدير التنفيذى للمشروع القومى لرعاية الموهوبين بدمياط وعضو المكتب الفنى الاستشارى لوكيل وزارة التربية والتعليم بحضور المؤتمر الدولى “إصلاح التعليم قبل الجامعى فى الوطن العربى – رؤى وتوجهات ” فى الفترة من 3- 4 يونيه2014 بدارضيافة جامعة عين شمس بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية إرسل دعوة بالحضور والمناقشة فى المؤتمر لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والمدير التنفيذى للمشروع القومى لرعاية الموهوبين بدمياط.

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