أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل وإصابة 16 جنديًا جراء اشتباكات بين قوات “حفتر” وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي

Google+ Print
مقتل وإصابة 16 جنديًا جراء اشتباكات بين قوات “حفتر” وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي مقتل وإصابة 16 جنديًا جراء اشتباكات بين قوات “حفتر” وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي


>ارشبفبة

 لقى خمسة جنود مصرعهم وأصيب 11 آخرون بينهم مدنيون جراء اشتباكات لا تزال مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين بين أنصار الشريعة والكتيبة 21 صاعقة المعروفة باسم “كتيبة شهداء الزاوية” بمدينة بنغازي.

وقالت فاديا البرغثي مسئولة الإعلام بمستشفى “الجلاء” – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – “إن المستشفى استقبل اليوم جثامين خمسة جنود و11 مصابا بينهم مدنيون جراء اشتباكات بالمدينة”.

وأضافت أن مدنيين اثنين أدخلا الرعاية المركزة وذلك لخطورة إصابتهما، لافتة إلى أن الإصابات الأخري بين المتوسطة والخفيفة.

وكانت مقاتلات في سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر قائد حركة “كرامة ليبيا” قد شنت ثلاث غارات جوية أمس الأحد على أهداف لكتائب الثوار في مدينة بنغازي منها مقر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير في منطقة “القوارشة” الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي دون أن تخلف ضحايا، إضافة إلى القصر التاريخي لولي عهد ليبيا السابق في منطقة “قاريونس”، ومقر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الوطني النظامي في منطقة الرحبة في “الفويهات الغربية” وسط مدينة بنغازي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا