مقتل وإصابة 16 جنديًا جراء اشتباكات بين قوات “حفتر” وأنصار الشريعة بمدينة بنغازي

لقى خمسة جنود مصرعهم وأصيب 11 آخرون بينهم مدنيون جراء اشتباكات لا تزال مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين بين أنصار الشريعة والكتيبة 21 صاعقة المعروفة باسم “كتيبة شهداء الزاوية” بمدينة بنغازي.

وقالت فاديا البرغثي مسئولة الإعلام بمستشفى “الجلاء” – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – “إن المستشفى استقبل اليوم جثامين خمسة جنود و11 مصابا بينهم مدنيون جراء اشتباكات بالمدينة”.

وأضافت أن مدنيين اثنين أدخلا الرعاية المركزة وذلك لخطورة إصابتهما، لافتة إلى أن الإصابات الأخري بين المتوسطة والخفيفة.

وكانت مقاتلات في سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر قائد حركة “كرامة ليبيا” قد شنت ثلاث غارات جوية أمس الأحد على أهداف لكتائب الثوار في مدينة بنغازي منها مقر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير في منطقة “القوارشة” الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي دون أن تخلف ضحايا، إضافة إلى القصر التاريخي لولي عهد ليبيا السابق في منطقة “قاريونس”، ومقر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الوطني النظامي في منطقة الرحبة في “الفويهات الغربية” وسط مدينة بنغازي.

أ ش أ