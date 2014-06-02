اليوم . جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 30 إخواني في أحداث نقطة شرطة العتامنة‎

تستأنف بعد قليل ، محكمة جنايات سوهاج ، جلسة محاكمة 30 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 23 هاربًا، متهمين باقتحام نقطة شرطة العتامنة بمركز طما بسوهاج ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصر الله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين .

ترجع أحداث القضية إلى قيام العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بقرية “العتامنة” بمركز طما باقتحام نقطة شرطة القرية وطرد رئيس النقطة والقوة الأمنية منها وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى النقطة، وذلك عقب ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى اشتعال النار بها واحتراق 3 سيارات فى فناء نقطة الشرطة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية، كما استحدموا القوة ضد المجنى عليه النقيب عبد الحميد توفيق رئيس نقطة شرطة العتامنة والقوة المرافقة له، بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى لهم، وفرض السطو عليهم لإرغامهم على ترك محل حراستهم “نقطة العتامنة” بأن تجمعوا فى مسيرة وتوجهوا إليها، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء للاعتداء على أشخاص وكانت المحكمة قد اجلت الجلسة الماضية الى اليوم للاستماع و مناقشة شهود الاثبات.