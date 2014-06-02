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وصول 7 من أعضاء الإخوان لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم فى أحداث العتامنة

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وصول 7 من أعضاء الإخوان لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم فى أحداث العتامنة وصول 7 من أعضاء الإخوان لمجمع محاكم سوهاج لاستئناف محاكمتهم فى أحداث العتامنة

وصل منذ قليل لمجمع محاكم سوهاج 7 متهمين من اجمالى 30 متهم ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية لبدء محاكمتهم فى قضية أحداث الشغب واقتحام نقطة شرطة قرية “العتامنة” بمركز طما، والتى وقعت أحداثها عقب ثورة 30 يونيو ,ومن المنتظر ان  تستئناف محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين نظر القضية المتهم فيها 30 من اعضاءجماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 23 هاربًا “، بتهمة اقتحام نقطة شرطة العتامنة بمركز طما بسوهاج.

والمتهمون هم عزيز الدين مصطفي محمد ، كمال مصطفي محمد ، خالد مصطفي محمد ، عبده بكر سيد يونس ، حسن خلف محمد حسان ، أحمد حسن أحمد عبد العال ، علي محمود سليمان علي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية، كما استحدموا القوة ضد المجنى عليه النقيب عبد الحميد توفيق رئيس نقطة شرطة العتامنة والقوة المرافقة له، بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى لهم، وفرض السطو عليهم لإرغامهم على ترك محل حراستهم “نقطة العتامنة” بأن تجمعوا فى مسيرة وتوجهوا إليها، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء للاعتداء على أشخاص الجدير بالذكر ان المحكمة اجلت نظر القضية الى جلسة اليوم لسماع باقى شهود الاثبات فى القضية مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.

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