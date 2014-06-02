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القبض على صاحب شركة عقارات بتهمة انتحال صفة طبيب بالغردقة‎

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القبض على صاحب شركة عقارات بتهمة انتحال صفة طبيب بالغردقة‎ القبض على صاحب شركة عقارات بتهمة انتحال صفة طبيب بالغردقة‎

أرشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر القبض على صاحب شركة عقارات بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة طبيب أمراض جلدية والعمل بمستشفى خاص شهير بالغردقة لمدة 5 أشهر،والكشف علي السيدات المترددات علي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة ويباشر اسلام شمس مدير النيابة التحقيقات.

كانت بداية اكتشاف الواقعة تلقي اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من العميد صلاح فراج رئيس البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد ورود معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بمزاولة صاحب شركة عقارات وحاصل على ليسانس آداب، لصفة طبيب امراض جلدية بمستشفى خاصة شهير بالغردقة، لمدة 5 أشهر دون اكتشافه وتم الحصول علي إذن من النيابة وخطاب من مصلحة الأحوال المدنية تفيد حصوله على ليسانس أداب، وعدم قيده بنقابة الأطباء وتم تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة برئاسة المقدم أيمن خلاف والرائد عمرو ادهم والنقيب محمد الزغبى، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

تبين من التحقيقات ان المتهم ويدعى ” هشام . ش. م” 38 ” سنه ولم يسبق له دراسة الطب ، وأنه يقوم بالكشف على السيدات فقط ، وتحرر محضر بالواقعة.

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