أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صديقة كايتي برايس تواجه فضيحة خيانة زوجها

Google+ Print

الإثنين 02-06-2014 12:23

بعد أن إنتشر خلال الفترة الماضية خبر خيانة Kieran Hayler لزوجته الممثلة البريطانية Katie Price مع صديقتها المقربة Jane Pountney، ظهرت اليوم فضيحة جديدة تطال حياة Jane الزوجية.
وقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن Derrick البالغ من العمر 51 عاماً يخون زوجته Jane ، ويعيش منذ 10 سنوات علاقة عاطفية متقطعة مع حبيبته السابقة Caron Armstrong.
يشار إلى أن علاقة Jane Pountney بزوجها لم تكن جيدة أو حميمة، وربما هذا ما دفعها لإقامة علاقة مع Kieran زوج صديقتها.
يذكر أن Katie Price حامل حالياً بطفلة من Kieran Hayler، لكنها ترفض العودة إليه بالرغم من المحاولات التي يقوم بها لإعادة بناء عائلته.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي