صديقة كايتي برايس تواجه فضيحة خيانة زوجها

بعد أن إنتشر خلال الفترة الماضية خبر خيانة Kieran Hayler لزوجته الممثلة البريطانية Katie Price مع صديقتها المقربة Jane Pountney، ظهرت اليوم فضيحة جديدة تطال حياة Jane الزوجية.

وقد ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن Derrick البالغ من العمر 51 عاماً يخون زوجته Jane ، ويعيش منذ 10 سنوات علاقة عاطفية متقطعة مع حبيبته السابقة Caron Armstrong.

يشار إلى أن علاقة Jane Pountney بزوجها لم تكن جيدة أو حميمة، وربما هذا ما دفعها لإقامة علاقة مع Kieran زوج صديقتها.

يذكر أن Katie Price حامل حالياً بطفلة من Kieran Hayler، لكنها ترفض العودة إليه بالرغم من المحاولات التي يقوم بها لإعادة بناء عائلته.

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