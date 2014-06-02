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«داعش» تعدم «شيعيا» عمره 102 عامًا في سوريا

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أعدمت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، الأحد، رجلا عمره عاما وأفراد أسرته العلوية في محافظة حماة بوسط سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم وقع الخميس الماضي إثر اقتحام مقاتلين «داعش» قرية زنوبة في الريف الشرقي لمدينة سلمية.

وقالت مصادر موثوقة من المنطقة للمرصد إن العائلة التي قتلت هي من الطائفة العلوية بعض أفرادها أحرقوا والبعض الآخر تم قتله وهو نائم.

وتقاتل «داعش» ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية الشيعية.

وتطبق داعش في معاقلها بشمال سوريا «الشريعة» وتفرض قيودا على المسيحيين مقابل الحماية.

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