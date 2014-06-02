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بالفيديو.. «أديب» عن رشاوى قطر لاستضافة كأس العالم: فضيحة بكل المقاييس

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن «صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، حصلت على وثائق تثبت تلقي بعض كبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما مجموعه 5 ملايين دولار، في مقابل دعم ملف قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم»، واصفًا إياها بأنها «فضيحة بكل المقاييس».

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «فيه مصيبة لدرجة أن نائب رئيس الفيفا قال لو المستندات دي طلعت حقيقية، ممكن نسحب ملف كأس العالم من قطر ونعيد التصويت».

وتابع: «القضية مش أن قطر تاخد كأس العالم أو لا، هي مسألة أخلاقية أنها أخذته بالرشوة، كنا سعداء أن قطر أول دولة عربية هتحتضن كأس العالم، نأمل أن المسألة الأخلاقية ماتكونش وصلت للمرحلة دي».

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