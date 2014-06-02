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"أوديمار بيغه" تتألق في جدة بساعاتها فائقة التعقيد

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"أوديمار بيغه" تتألق في جدة بساعاتها فائقة التعقيد "أوديمار بيغه" تتألق في جدة بساعاتها فائقة التعقيد

الإثنين 02-06-2014 09:45

تكريماً لروائع الدقة من ساعات "أوديمار بيغه Audemars Piguet" فائقة التعقيد، نظمت دار الساعات السويسرية بالتعاون مع الوكيل الرسمي للدار في جدّة والرياض علي بن علي للساعات والمجوهرات حدثاً رفيع المستوى في بوتيك "أوديمار بيغه" في جدة اكتشف خلاله عشاق هذه التحف الفريدة الرموز الأكثر تعقيداً وتألقاً في عالم صناعة الساعات الفاخرة والأنيقة.

فقد أعادت الدار خلق عالم الساعات المعقدة في وسط جدة، حيث تمكن عدد من محبي عالم الساعات الراقي من اكتشاف فرادة التحف الفنية التي تجسد أحدث ما توصلت إليه صناعة الوقت من ابتكار وريادة، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 13 و 20 مايو.

تجسد هذه الساعات خبرة عريقة في أصالة التقاليد، غير أن تصاميمها المتجددة باستمرار تتماشى تماماً مع الأذواق المعاصرة، فساعات "أوديمار بيغه" المعقدة تجمع بتناغم ساحر عدداً من الميزات كقياس الفترات الزمنية القصيرة، والمؤشرات الفلكية، والرقة الفائقة، والحركة الفريدة، والتقويم الدائم، فضلاً عن الزخرفة اليدوية الراقية على يد أهم الخبراء في هذه الصناعة.

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سيدتي