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«#احنا_متراقبين».. سخرية المصريين من مراقبة «فيس بوك وتويتر» (لحظة بلحظة)

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سخر مستخدمو التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، الاثنين، من مراقبة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، ودشنوا هاشتاج «#احنا_متراقبين».

وقال محمود عفيفي، الناشط السياسي: «الداخلية: مراقبة فيس بوك وتويتر إنجاز علمي، زى الكفتة بالظبط ما هو إحنا بقينا جامدين قوى في الإنجازات العلمية».

وأضاف محمود أحمد: «قوم نادي على الصعيدي، وابن أخوه البورسعيدي ونادي على كل وقولهم إن إحنا متراقبين».

وقالت علياء مجدي: « ده أحسن رئيس مصر جابته او هتجيبه»، فيما سخر «وليد الدو»، بقوله: «بيقولك هنحط كلمة متفجرات ونبحث عنها ويظهر لينا كل واحد قالها ؟! طب ما تعملولها هاش تاج أحسن».

وقال أحمد البدري: «الواد كان سارق الأكونت بتاعي طول الفترة اللي فاتت، وكان بينتقد السيسي، بس الحمد لله رجعت الأكونت والسيسي أجدع ناس».

واقترحت صفحة «أساحبي» بعمل «منشن لصاحبك اللي عايز تسلمه».

تابع الهاشتاج على «تويتر» لحظة بلحظة

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