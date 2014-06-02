المملكة الأولى عربياً في متوسط دخل الفرد السنوي ب 104 آلاف دولار

حلت المملكة في المرتبة الاولى عربيا في مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي العربي ب 746 مليار دولار.

ووفقا لدراسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فإن النشاط الاقتصادي للمملكة أسهم ب 26.5%من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام، 2013 الأمر الذي يضعها في المرتبة الاولى على المستوى العربي.

وجاءت المملكة كذلك في المرتبة الاولى في متوسط دخل الفرد السنوي ب 104،655 دولارا، بعدها الكويت ب 43،829 دولارا، ومن ثم الامارات ب 43،185 دولارا.

وأظهرت النتائج تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2013 حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3،4% مقارنة مع ب 3،9% عام، 2012 مع توقعات بأن يرتفع إلى 5% عام 2014.

وخلصت الدراسة إلى وجود مؤشرات انتعاش متوقعة خلال هذا العام والأعوام المقبلة، بعد فترة طويلة من التراجع وضعف النمو.

أما على صعيد الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية (19 دولة) فقد ارتفع من 2663 مليار دولار عام 2012 الى 2716 مليار دولار خلال العام 2013. مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 52.7 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار في 2014.

مقابل ذلك فقد ارتفع عدد السكان في الدول العربية من 316،5 مليون نسمة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 332،4 مليونا عام، 2013 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 339،5 مليون نسمة عام 2014.

ويمثل السكان في الدول العربية نحو 5% من اجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2013.

أما دخل المواطن العربي فقد شهد نمواً واضحاً من 5 آلاف دولار سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 8،2 آلاف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن الى 8،4 آلاف دولار عام 2013.

وتشير التوقعات بمواصلة تحسن دخل المواطن العربي إلى 8،4 آلاف دولار عام، 2014 وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.

لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية التي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح، الأولى ذات الدخل المرتفع جداً من 25،7 ألف دولار إلى 10،7 آلاف دولار وتضم 5 دول هي سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا ولبنان.

بعدها تأتي شريحة الدخل المتوسط من 6،4 آلاف دولار إلى 3،1 آلاف دولار وتضم 6 دول هي العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر.

وأخيراً شريحة الدخل المنخفض من 1،6 ألف دولار إلى 1،1 ألف دولار وتضم 4 دول هي جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.