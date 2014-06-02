فيصل بن خالد ل «الرياض»: صيف عسير سيكون مميزاُ

أيام قليلة وتحط قوافل الزوار رحالها في "أبها"؛ تلك المدينة التي استعدت بكل الخيارات للتحليق إلى منصات من الدهشة، فمشاريعها القادمة تجعل من منطقة عسير كافة قبلة للسياحة تحتضن بها كل مايلبي رغبات الأهالي وزوارها. وهذا ماراهن عليه مهندس تنميتها الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الذي بدأ منذ أعوام مضت وهو يخطط لمسيرة تنموية جديدة، وتطوير كامل لكافة الخدمات التي تخدم الأهالي وزوار المنطقة بشكل مغاير وعصري يتوافق مع التنمية التي تعيشها المملكة في كل اتجاه.

ووعد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية في حديث خص فيه "الرياض" بأن يكون صيف عسير هذا العام مميزا بإذن الله".قائلاً: "ان عسير اليوم أصبحت منطقة سياحية على مدار العام. فعلى مرتفعاتها وقمم جبالها سياحة الصيف وفي سهولها وتهامتها سياحة الربيع وفي صحرائها سياحة الشتاء. مؤكدا: أن صيف هذا العام سيكون مميزا حيث بدأته المنطقة باختيارها من قبل هيئة السياحة لتكون المحطة الأولى لإطلاق فعاليات "صيف السعودية" التي انطلقت من وسط مدينة أبها، وقال سموه: "نحن في عسير لدينا برامج سياحية متنوعة تلبي احتياجات زوار المنطقة. وكذلك برامج شبابية مميزة. ستجعل كل زائر يعيش المتعة الحقييقة لمفهوم السياحة سواء من خدمات مقدمة، أومواقع متعددة بارزة على خارطة السياحة، أو ما تم إعداده من فعاليات وبرامج سياحية ستكون الأطول والأثرى بما تحتويه من تنوع كامل في برامجها. والتي يستطيع الزائر أن يتنقل خلالها وسط أجواء باردة وطبيعة خضراء ممطرة. واصفا "مبادرة عسير وجهة سياحية طوال العام" بالمبادرة الضخمة التي أكد أنها تحتاج إلى برنامج متكامل. وقال: هذا ما نقوم عليه الآن من إعداد ووضع الأساسات التي سنطلق من خلالها بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة وخارجها أيضاً لإنجاح هذه المبادرة وهي تؤكد أيضاً ما وجدناه في عسير من نجاحات كبيرة في صناعة السياحة على مدار العام التي تحولت إلى مردود إقتصادي إستفاد منه العاملين في هذا القطاع.

تطوير وسط أبها والمطار الجديد ومشروع حلم أبها والكورنيش البحري

تطوير وسط أبها:

وقال سموه: "سنبدأ بإذن الله في الشروع في تنفيذ مشروع وسط أبها ونزع الأراضي والعقارات وسيشكل هذا المشروع نقلة نوعية في سياحة عسير يضم فنادق خمسة نجوم، وحدائق، ومطاعم،ومقاهي عالمية، وهناك عدة مقترحات للتطوير بالشكل اللائق والحضاري والجذاب لواجهة وسط المدينة، بما يتوافق مع التخطيط العمراني الحديث وفق معايير ومواصفات محددة لتلك العناصر التي تضم ايضا أماكن تجارية ومراكز سكنية وترفيهية وأنشطة اقتصادية وذلك لخدمة الحركة السياحية والاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

حلم أبها:

إضافة إلى مشروع "حلم أبها" الذي تنافست على تصميمه عدة جامعات عالمية. وفازت بالتصميم إحدى الجامعات من دولة إيطاليا. ويحتل هذا المشروع مساحة بنحو 17 مليون متر مربع شمال مدينة أبها ويضم مساحات خضراء ومدن ترفيهية وملاعب ومقاهي ومطاعم ومرافق سياحية متنوعة ستسهم بلا شك في جعل المنطقة جاذبة للزوار. وأضاف سموه: سيكون لدينا خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله ثلاثة فنادق على الأقل من فئة الخمس نجوم. موضحاً انضمام مجموعة ناس لصناعة الطيران لفريق عمل المبادرة لكي يتم تسيير العديد من الرحلات من وإلى أبها.

مطار أبها الجديد:

وقال: "نحن نترقب الانتهاء من مشروع تنفيذ مطار أبها الجديد الذي يساهم قريباً في خدمة الأهالي والزوار وقال إنه يتميز هذا المشروع بعناصر رئيسة منها صالة سفر جديدة تستوعب 5 ملايين مسافر سنوياً، و20 جسراً كهربائيًّا متحركاً لخدمة صعود الركاب إلى الطائرات، وساحة وقوف للطائرات والممرات الموازية تستوعب 26 طائرة في وقت واحد، إضافة إلى مبانٍ لمواقف السيارات تستوعب 2800 سيارة، ومسجد بسعة 1000 مصلٍّ، ومبانٍ للأرصاد وحماية البيئة ولإدارة المطار وللملاحة الجوية وصيانة المطار، إضافة إلى مبانٍ للجهات الأمنية العاملة في المطار، ومبانٍ إدارية وفنية مساندة. كما أنه عسير مقبلة على تنفيذ العديد من الطرق السريعة المزدوجة التي تيسر للزائر الانتقال بكل يسر وسهولة، وجميع هذه العوامل ستساهم بإذن الله في إنعاش السياحة الداخلية وتحقق أهداف مبادرة عسير وجهة سياحية على مدار العام.

الواجهة البحرية:

وتطرق سمو أمير عسير في حديثه إلى الواجهة البحرية في شاطئ عسير (الحريضة) حيث أكد أن العمل مستمر في مشروع الكورنيش منذ أن تم وضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية له والتي تبلغ مجموع تكاليف المرحلة الأولى أكثر من(100 مليون) ويعتبر من أجمل الشواطئ على مستوى المملكة. مؤكدا أنه سيتم تحويل تلك الواجهة إلى منتجع بيئي منظم بمواصفات عالية ويصبح معلما وطنيا وسياحيا مميزا مشيرا سموه: إلى التكلفة الإجمالية للمشروع في مراحله المختلفة تبلغ 360مليون ريال.ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ مليونين وأربعمائة وعشرين ألف متر مربعا وبطول 5600م وعمق 400 متر على شاطئ الحريضة، وقال إن المشروع يتكون من عدة عناصر: العناصر الاستثمارية وتتمثل في إنشاء نادي اليخوت ونادي الطيران الشراعي والمتحف البحري ومدينة ألعاب الأطفال ومدينة الألعاب المائية ومضمار السابقات (باغي ريسينغ) ومركز التجاري يحتوي على أكثر من 34 محلا تجاريا ومطاعم وكافتريات. أما العناصر العامة تتمثل في إنشاء ميناء اليخوت ومسرح مهرجان عسير البحري المحاط بالمدرجات مع كامل الخدمات اللازمة والبحيرات المتفرقة والمسطحات الخضراء وممشى بطول الشاطئ وإنشاء مبنى الإرشاد السياحي والمسجد الرئيس وعدد من المصليات المتفرقة، وإنشاء 480 جلسة شاطئية وإنشاء ملاعب لكرة القدم وكرة السلة والطائرة وملاعب لكرة التنس ومظلات كبيرة على الممشى. بالإضافة إلى كل ما يتطلبه المشروع من خدمات وبنا تحتية وشبكة طرق وارصفه وإنارة.

الحركة المرورية:

ولفت سمو الأمير فيصل بن خالد إلى إشكالية الاختناقات المرورية التي تزداد خصوصا في مواسم الإجازات وقال: نحن ندرك ما يعانيه الكثير خصوصا وقت مواسم الإجازات من الاختناقات وبطء حركة المرور وهذا ما جعلنا نعمل بشكل مستمر ومتابعة مع الجهات ذات العلاقة للعمل سوياً على إيجاد الحلول ومنها ما بدأ تنفيذ العمل فيه كمشروع طريق السودة الرابط مابين متنزه السودة وابها وهو طريق يحمل مسارين " مزدوج " وسيتم الإنتهاء منه خلال السنوات القليلة القادمة حيث المشروع يحتوي مراحل وميزانيات معتمدة. وأضاف: أن هناك طريق الأمير سلطان الذي يعدّ من المشاريع الحيوية التي تسهم - بإذن الله- في فكّ الاختناقات المرورية عن وسط المدينة، كما تساهم في انسيابية الحركة المرورية وتناغم السير وربط أجزاء المنطقة ببعضها.حيث تمّت دراسة المشكلة لإيجاد الحلول العاجلة بتطوير الطرق القائمة وإيجاد بدائل أخرى، ولهذا تم الشروع في العمل على تطوير طريق الأمير سلطان والذي يربط جنوب المدينة بشمالها وصولاً لطريق الطائف، بحيث يكون حر الحركة على ثلاثة مستويات من خلال الجسور والأنفاق وتقاطعات وسطية تسمح بارتباط الأحياء المجاورة مع بعضها، وذلك عندما يتقاطع مع الطرق الرئيسة الأربعة بالمدينة؛ وهي طريق الملك عبد العزيز، الحزام الدائري جنوباً وشمالاً، وتقاطعه مع طريق الملك فهد القادم من خميس مشيط عند دوار القصبة سابقاً، وكذلك تقاطعه مع امتداد طرق الرياض المتفرع من الرديف الشمالي الذي تقوم وزارة النقل بتنفيذه حاليا. إضافة إلى حزمة من المشاريع الجديدة للطرق منها عقبات رديفة تربط المناطق الساحلية بأعالي السراة.