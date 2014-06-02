وزير النقل يوقع عقود عدد من المشاريع بمناطق المملكة بقيمة تجاوزت 4.2 مليارات ريال

وقع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس عقود عدد من مشاريع الوزارة المعتمدة لهذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والدراسات والتصميم والمباني والأعمال الكهربائية والحاسب الآلي بمناطق المملكة بقيمة تجاوزت 4.2 مليار ريال.

وأوضح أن هذه المشاريع هي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية هذا العام التي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشاريع المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، وسوف يتم تباعاً توقيع عقود بقية المشاريع المعتمدة لهذا العام، رافعاً الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد على ما يلقاه قطاع النقل من دعم ورعاية، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وأمانه.

وشملت العقود منطقة مكة المكرمة طريق جدة - مكة المكرمة السريع المباشر بطول 25 كلم بتكلفة 378 مليون، والمجموعة التاسعة تشمل الاعمال التكميلية للطريق الدائري بجدة، ورفع منسوب طريق جدة - جازان الساحلي مع إنشاء جسر وادي (3,5) كيلو متر بتكلفة 190 مليونا، وكذلك استكمال بعض الطرق وتشمل طريق عقبة الصفيحة وطريق الملك سعود حتى طريق الطائف - الباحة بطول (17) كيلو مترا بتكلفة تجاوزت 18 مليونا، ودراسة وتصميم طريق الأكحل - الطائف بطول 200 كلم بتكلفة 8.4 مليون ريال.

وتضمنت العقود المدينة المنورة من خلال ازدواج طريق المدينة المنورة - القصيم القديم (طريق العاقول) مع الإنارة والتقاطع (المرحلة الثانية ) بطول (16 كيلو متر بتكلفة بلغت 89.8 مليون، وكذلك اصلاح المسار الحالي لطريق تبوك - المدينة المنورة بطول (20) كلم بتكلفة 33.2 مليون، وإنشاء وتوسعة الورشة المركزية بتكلفة 2.9 مليون.

وعلى مستوى الرياض شملت العقود الموقعة إصلاح المسار الحالي لطريق شقراء - الدوادمي - عفيف (المرحلة الثانية) بطول (88,8) وبتكلفة تجاوزت 108 ملايين، وازدواج طريق القويعية - الرين -الحريق (المرحلة الثانية) بطول (20) وبتكلفة 60 مليونا، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة منظومة تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة وفروعها ومكاتبها بتكلفة 56.8 مليون، والأعمال التكميلية لطريق الحائر - حوطة بني تميم (تقاطع) بتكلفة 48.6 مليون ريال.

كما شملت توريد وتجديد رخص أنظمة وبرامج بنية التوجيه الخدماتي والخدمات الالكترونية قواعد البيانات وأنظمة التشغيل الافتراضي وأنظمة النسخ الاحتياطي بتكلفة 25.4 مليون، ودراسة وتصميم امتداد طريق الرياض - الدمام من تقاطعه مع طريق الدمام الظهران السريع حتى طريق الملك عبدالله بطول (6) كلم وبتكلفة 1.5 مليون، ونظافة مبنى الترحيل بالوزارة بتكلفة 370 مليونا.

وشملت عقود المشاريع بالمنطقة الشرقية المجموعة العاشرة الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) 22كلم، وتقاطع مدخل قرية الوزية بالاحساء مع طريق الهفوف - بقيق، وازدواج طريق الهفوف - العقير (60) كلم، واستكمال سياج طريق الهفوف - سلوى -البطحاء (200) كلم بطول (282) وبتكلفة تجاوزت 263.8 مليون، وأيضاً استكمالات بعض الطرق (المجموعة الحادية والعشرون) وتشمل استكمال طريق شيبة - بطحاء (أكتاف أسفلتية) 187كلم، واستكمال تعديل الميول العرضية للأسفلت لطريق بطحاء - حرض (39) كلم بتكلفة 85 مليونا، واستكمال تحسين طريق الدمام - الخبر الساحلي مع تقاطع وإنارة (المرحلة الثالثة) بتكلفة 81 مليونا.

كما تضمنت العقود وكذلك استكمال ازدواج طريق ابومعن - ام الساهك (إنارة) بطول (12) كيلو متر بتكلفة 12 مليونا، والمجموعة الحادية عشرة وتشمل طرق زراعية بمليجة (المرحلة الأولى) بطول (15)كلم، وطرق مخطط غرب المطار (المرحلة الثانية) 15 بطول كلم بطول بتكلفة 11 مليون، ودراسة وتصميم جسر سيهات ليكون على شكل ورقة البرسيم بدلا من التقاطع (الماسي) بتكلفة 350 الف.

وفي منطقة القصيم شملت المشاريع استكمالات بعض الطرق المجموعة الثانية والعشرون وتشمل استكمال ازدواج طريق المذنب - أم حزم - الغاط (9) كلم، واستكمال طريق مزارع المدوية (2) كلم، وتقاطع على محول عنيزة الداخلي، وتقاطع طريق الجادة مع طريق عنيزة - المطار بتكلفة تجاوزت 106 مليون، ورفع مستوى طريق بريدة الأسياح (المرحلة الثانية) (حواجز خراسانية - إضافة مسار - طريق خدمة - سياج بطول (12) بقيمة 30 مليونا، وايضاً استكمالات بعض الطرق المجموعة الثالثة والعشرون تتضمن وصلات الجامعة (8) كلم واستكمال طريق مزارع أبا الورود (8)كلم، واستكمال طريق البطين - حنيظل الأسياح (7,5) كلم بقيمة تتجاوز 26 مليون ريال.

وعلى مستوى منطقة عسير تضمنت المشروعات استكمالات بعض الطرق (المجموعة الحادية والعشرون) وتشمل: استكمال طريق أبهاء - السودة (المرحلة الأولى) 15كلم، واستكمال طريق حلالي محا سكار مع وصلة الشايف 26 كلم واستكمال طريق المطار - الفرعاء (وصلة الجامعة) 3,5كلم بتكلفة 167 مليون، وازدواج طريق خميس مشيط -بيشة (المرحلة الثالثة) بطول(50) كلم بلغت 103 مليون، واستكمالات بعض الطرق "المجموعة السابعة والعشرون "تشمل استكمال طريق رقعاء - الصدر - وادي نطع - روم - عقبة الأهمال بطول (20)كلم، واستكمال طريق ثلوث - ريم - عكنة - النجدين - وادي روم - السحر (المرحلة الأولى) بطول (15)كم بقيمة 60 مليونا.

كما شملت استكمال طريق الطحاحين - غرغرة مع جسور بطول(48) كلم بتكلفة 55.9 مليون، واستكمالات بعض الطرق (المجموعة الرابعة والعشرون) تشمل استكمال طريق منصبة - تنومة (30) كلم واستكمال طريق خيبر الجنوب - البطنة (23)كلم بتكلفه 48.4 مليون، واستكمال طريق الملك عبدالله وطريق المطار - الفرعاء (الإنارة) (المرحلة الأولى) بطول (40) بقيمة 40 مليونا، وايضاً سهول الحرف الشرقي (قحفن ونصبة) بجمعة ربيعة مع طريق مغلوث بثربان (أحد ثربان إلى مغلوث) (المرحلة الأولى) بطول (15) كلم بتكلفة 15 مليونا، ودراسة وتصميم ازدواج طريق سبت العلاية بيشة مع وصلة عجبه وطريق الملاحة / آل مجمل - شعف الحارث عقبة قضاء بطول (193) بلغت 3.9 مليون.

أما منطقة تبوك فقد تضمنت العقود المجموعة الثالثة تقاطع الدائري الأول مع طريق المدرعات واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق تبوك - شرما مع التقاطع بطول (30) كلم بقيمة 174.7 مليون، وكذلك طريق تيماء - العلا (الجزء الواقع بمنطقة تبوك) (المرحلة الثانية) بطول (20) كلم بتكلفة 42.2مليون، واستكمال ازدواج طريق تبوك - حقل (بئر هرماس - الشرف) (المرحلة الثانية) بطول (20) كلم بلغت 41.8 مليون، بالإضافة إلى اصلاح المسار الحالي لطريق القليبة - أبوعجرم (الجزء الواقع بمنطقة تبوك) (المرحلة الثانية) بطول (10) كلم بقيمة 17.6 مليون ريال.

وعلى مستوى منطقة حائل تضمنت عقود المشروعات المجموعة الثالثة طريق حائل - الزبيرة - حفر الباطن - رأس الخير (الجزء الواقع بمنطقة حائل) (المرحلة الرابعة) 45 كلم وازدواج طريق حائل - رفحاء (الجزء الواقع بمنطقة حائل) (المرحلة الأولى) 30 كلم بتكلفة 294.7 مليون، وكذلك استكمال طريق حائل - المدينة المنورة المباشر بطول (37) كلم بقيمة 130 مليونا، بالإضافة إلى المجموعة الرابعة وتشمل طريق أم القلبان المزدوج (6) كلم والأعمال التكميلية لطريق القصيم - حائل - الجوف السريع (تقاطع الكهفة) واستكمال طريق عريجاء بطول (9) كلم وطريق الحنو (20) كلم بتكلفة 82 مليونا، وتقاطع مخططات السويفلة والمملكة على الطريق الدائري الشمالي واستكمال تقاطع النقرة (نفق) بقيمة 171.8 مليون ريال.

فيما شملت عقود مشروعات منطقة الحدود الشمالية المجموعة الأولى تقاطع المدينة الجامعية برفحاء مع الطريق الرئيسي (حفر الباطن - رفحاء) وتقاطع مطار طريف والمدينة الجامعية وتقاطع طريق مجمع الدوائر الحكومية مع الطريق الرئيسي (عرعر - رفحاء) واستكمال تقاطع سوق الماشية بتكلفة 177 مليونا.

أما منطقة جازان تضمنت مشروعاها تقاطعين على طريق الطوال - جازان - الدرب - الشقيق بتكلفة 89.9 مليون، واستكمالات بعض الطرق (المجموعة السادسة عشرة) وتشمل استكمال طريق قبائل آل محمد (4,5) كلم واستكمال طريق عقبة الصلالة بمركز الطرف (1,5) كلم واستكمال طريق آل سعيد - عشران بقيمة 55.2 مليون، وايضاً اللحجة السودة حلوه (المرحلة الثالثة) مع الجسور بطول (14) كلم بلغت 40.8 مليون.

وفي منطقة الباحة شملت المشروعات الطريق الدائري لمدينة الباحة (الجزء الثامن) مع التقاطعات بطول (8) كلم بتكلفة 198.9 مليون، واستكمالات بعض الطرق (المجموعة الحادية عشرة) وتشمل استكمال ربط محافظة القرى بالعقيق مع التقاطع 23كلم واستكمال وصلة شمرخ معشوقة (أعمال حمايات) بطول(23) بلغت 146.1 مليون، وازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الخامسة) بطول (30) بقيمة 73.7 مليون.

وعلى مستوى منطقة نجران تضمنت عقود المشروعات إصلاح المسار الحالي نجران - السليل (الجزء الواقع بمنطقة نجران) المرحلة الثالثة بطول (77) بتكلفة 70 مليون، فيما شملت مشروعات منطقة الجوف المجموعة السادسة الطريق الدائري حول سكاكا ودومة الجندل (المرحلة الأولى) 20 كلم واستكمال ازدواج طريق محجة - زلوم حتى طريق سكاكا - دومة الجندل (4) كلم بتكلفة 95 مليونا وتقاطع اسكان الحديثة – القريات وتقاطع مركز الحماد بالقريات بقيمة 50.2 مليون ريال.