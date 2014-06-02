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بالفيديو.. وزير المالية: السوق بدأ يتفهم إجراءات فرض ضريبة البورصة

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بالفيديو.. وزير المالية: السوق بدأ يتفهم إجراءات فرض ضريبة البورصة بالفيديو.. وزير المالية: السوق بدأ يتفهم إجراءات فرض ضريبة البورصة

أكد هانى قدرى وزير المالية، أن توقيت صدور قانون الضرائب لم يكن مقصودا، ولكننا أجرينا حوارا مجتمعيا وأحد الحضور سرب ما دار فى الاجتماع، والسوق بدأ يتفهم ما قمنا به من إجراءات لفرض ضريبة، مؤكدا أن من حق المستثمر أن يستفيد ويكسب مكسبا جيدا، كما أن للدولة الحق أن تحصل على حق المجتمع المتمثل فى صورة ضرائب.

وأضاف قدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج باختصار على قناة "المحور"، مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مساء الأحد: "أنا بقوم بمهمة صعبة، وبفتح قضايا شائكة، وفاهمين دورنا، وعارفين إن رد الفعل مش هيكون دائما إيجابى".

وتابع: "نناشد المجتمع دائما، أن نتكاتف لبناء بلد لمستقبل أفضل، والأعباء يتحملها الجميع عدا الفقراء"، وأكد: "جانبنا الحظ فى التسرب المبكر الذى عمل تضاربا لأحكام القانون اللى إحنا بصدد إصداره، فالمستثمر من حقه يشتغل ويكسب، وعليه واجب يعطى حق المجتمع فى صورة ضرائب، ويساهم بمشاركات مجتمعية فى تحسين أحوال المعيشة للناس اللى حواليه".

وأكد أن "الضريبة المفروضة على المستثمرين موجودة بنسب أعلى بكثير فى كل دول العالم عن الموجودة فى ".

مشيرًا إلى أن دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين فى البورصة، ولم نبتدع تلك الضريبة.

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