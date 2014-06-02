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قيادى عمالى: لو أراد السيسى الاستقرار فعليه تنفيذ مطالب الطبقة العاملة

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قيادى عمالى: لو أراد السيسى الاستقرار فعليه تنفيذ مطالب الطبقة العاملة قيادى عمالى: لو أراد السيسى الاستقرار فعليه تنفيذ مطالب الطبقة العاملة

قال محمد عابدين إن المشير عبد الفتاح السيسى لو أراد الاستقرار الحقيقى فعليه إنجاح الثورة المصرية التى كانت ومازالت مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، حيث إنه يجب تنفيذ مطالب الطبقة العاملة للعمال والفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف عابدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مطالب العمال فى الأصل مطالب اقتصادية واجتماعية، وسوف تكون طريقا لتحررهم من هيمنة أية جهة أو استخدامهم بغير إرادتهم واختياراتهم الحرة فى العمل العام والشأن السياسى ويمكنهم فى ذات الوقت من أن يعيشوا حياة كريمة يؤدون خلالها دورهم الإيجابى فى المجتمع وتكون وسيلة لتضميد الجراح الناتجة عن الاختيارات السياسية.

وأشار إلى أن مطالب العمال فى المرحلة الحالية تتمثل فى إصدار قانون الحريات النقابية بالتوافق مع الاتفاقية 87 لسنة 48 المنتهى بجلسات حوار مجتمع شارك فيه كل أطراف العملية الإنتاجية من 31/8/2013، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور وإعادة هيكله الأجور، وعودة كل العمال المفصولين بقرار جمهورى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتشغيل المصانع المغلقة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن شركات القطاع العام التى تم خصخصتها ودافع عنها العمال وحصلوا على أحكام نهائية بعودتها للدولة ووقف برامج الخصخصة، خاصة فى قطاع الخدمات وإلغاء القانون 32 لسنة 2014 الذى يقنن فساد رجال مبارك، وحل مشاكل العمالة المؤقتة التى تم إهدارها وعلى وجه الخصوص التأمين الصحى والاجتماعى، وحل مشاكل الفلاحين وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون وحل مشاكل الصيادين الذين يتعرضوا للحبس يوميا وصرف تعويضات لهم فى شهور منع الصيد، وإلغاء قرار استخدام الفحم لمصانع الأسمنت لما يسببه من أضرار صحية وبيئية فى مقدمتها العمال.

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