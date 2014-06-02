جامعة «الفيصل» تفتح التسجيل لماجستير إدارة الأعمال

أعلنت جامعة "الفيصل " بالرياض فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال, ويتم استلام طلبات التسجيل من الطلبة والطالبات عبر الموقع الالكتروني لجامعة الفيصل. ويشترط في المتقدمين الحصول على معدل جيد جدا او جيد مرتفع في برنامج البكالوريوس، بالإضافة الى اجتياز اختبار اللغة الانكليزية (توفل أو أيلتس) واجتياز أحد الاختبارات (القياس أو، جي، إي).إلى ذلك بدأ برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية إدارة الأعمال عام 2010، وهدف البرنامج هو تطوير مهارات معلومات المهنيين والمديرين العاملين ليتمكنوا من إضافة قيمة حقيقية للمؤسسات التي يعملون فيها، حيث تدرك جامعة الفيصل أن المديوين في الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في الوقت الراهن لديهم معرفة متعمقة في أحد مجالات العمل، غير أن العديد منهم يحتاج إلى مزيد من التوسع والتعمق في مجالات علمية ومعرفية أخرى تؤهلهم للوصول إلى مناصب أعلى من المسؤوليات القيادية والتنفيذية في شركاتهم.

وتؤكد المؤشرات أن خريجي وخريجات الكلية تمتعوا بطلب متميز في سوق العمل المحلية في كل من القطاعين الخاص والعام.

وجدير بالذكر أن المناهج العلمية الرائدة وهيئة التدريس المحترفة المتنوعة الموجودة في "الفيصل" قد ساعد على جذب أفضل وألمع الطلاب والطالبات. ونجحت الجامعة في تخريج قادة ذوي قدرات استثنائية لإدارة واستدامة النمو في المؤسسات العامة والخاصة من خلال اتخاذ القرارات التحليلية، وتطويع تكنولوجيا المعلومات والتدريب في عالم العمل الحقيقي وخلق فرص عمل جديدة.