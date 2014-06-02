32 مليون ريال لصيانة ونظافة المدينة الجامعية بالخرج

‏وقع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي في مكتبه بالمدينة الجامعية عقدًا جديدًا لتشغيل وصيانة ونظافة المدينة الجامعية بالخرج، بقيمة إجمالية بلغت (32,032,541) ريالاً مع إحدى المؤسسات الوطنية.

و أكد العاصمي أن المشروع يأتي وفق جدولة معدة ومدروسة مسبقاً، والتي تهدف على الارتقاء بمنظومة الخدمات والرفع من مستوى الأداء لتقديم أفضل التسهيلات لجميع منسوبي الجامعة، في ظل النقلة النوعية والدعم السخي الذي تحظى به الجامعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وبمتابعة من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري.