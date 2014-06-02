جامعة الملك فيصل تحصد جائزة «بلاك بورد» للتميز

حصدت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد جائزة "بلاك بورد" للتميز في مجال التعليم عن بعد في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي بالتعاون مع بلاك بورد الشرق الأوسط BME، على هامش ملتقى "بلاك بورد".

وتسلم درع الجامعة المشرف على تشغيل البرامج والأنظمة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور مصلح بن حمود العضايلة، نيابة عن عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله بن عبدالوهاب الفريدان.

وأثنى المدير العام لشركة بلاك بورد جيم هرمنز ونائب رئيس الشركة ماثيو سمول خلال الحفل على ما تقوم به جامعة الملك فيصل من استخدام لأنظمة بلاك بورد بجميع خصائصه ومميزاته، مؤكدين على احترافية الجامعة في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة وإدارتها، وعلى النموذج التعليمي الذي تستخدمه في مقرراتها، مثمنين للجامعة هذا التميز في مجال التعليم عن بعد الذي يحقق أهداف استخدامات التقنية الحديثة في التعليم.

وقد تم تقديم درع الجائزة لمدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي على هامش اجتماع اللجنة الإشرافية لاختبارات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الذي عقد في مبنى إدارة الجامعة مؤخراً بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سلطان العنقري الذي أثنى على المسيرة الموفقة الزاهرة للتعليم عن بعد في الجامعة، مؤكداً أن الجامعة استقطبت ما نسبته 56 % من عدد طلبة الانتساب بالمملكة وهذا رقم يؤكد بلا شك نجاحها اللافت في هذا المجال.