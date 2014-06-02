«الشؤون البلدية» تُعد قاعدة بيانات لتشغيل المسالخ

انطلقت في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعذر دورة تدريبية لمنسوبي الأمانات من أطباء بيطريين ومختصين من إدارات المسالخ، تستمر لثلاثة أيام في الفترة من 3 إلى 5 من شهر شعبان الجاري، للتعريف بتطبيق الكتروني أعدته إدارة الحاسب الآلي بالوزارة، يهدف إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة عن مسالخ المملكة، لتسهيل الحصول على بيانات المسالخ والتقارير اليومية للمذبوحات والإعدامات الكلية والجزئية وأسباب ذلك، والإفادة منه في الإبلاغ عن الأمراض عند الاشتباه بحدوثها في المسلخ.

وتنقسم الدورة التدريبية إلى ثلاثة أقسام يحتوي القسم الأول على قائمة أوامر البرنامج وصلاحيات المستخدمين في التعامل مع البرنامج ، فيما يشمل القسم الثاني كيفية استعراض وإضافة وتعديل البيانات الأساسية للمسالخ، بينما يتطرق القسم الثالث إلى قائمة البيانات الأساسية (الروابط) التي تتحكم في إدخال البيانات عن المسلخ، وموقعه، والمالك، والمُشغل، والطاقة الاستيعابية للمسلخ والعناصر التشغيلية، وخصائص هيكل المباني.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الحالة الراهنة لكل مسلخ بشكل يومي عبر التحديث الفوري لعدد المذبوحات اليومية، ونظام الصرف الصحي، والخدمات المقدمة، ووسائل نقل اللحوم من المسالخ، وطريقة التخلص من المخلفات والعديد من البيانات اليومية للمسالخ، وربطها بالإدارة العامة للمسالخ بالوزارة.