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بالفيديو.. آلاف من فتيات الليل يتدفقن للبرازيل ويتعلمن الإنجليزية استعدادا للمونديال

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مع توجه أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم إلى البرازيل، لمتابعة نهائيات كأس العام بعد أقل من أسبوعين، فمن المنطقي أن يتهافت رجال الأعمال، والتجار، وبائعات الهوى أيضا.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، وفقا لموقع «بي بي سي العربية» وصحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن هناك أعداد كبيرة تقدر بالآلاف من فتيات الليل، تدفقن على البرازيل، بينما عمد الكثير من العاملات المحليات إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وتحضير أنفسهن للمونديال.

ومن المعروف أن «البغاء» قانوني البرازيل، ولذلك، فقد شهدت البلاد قدوم أعداد كبيرة من العاملين في صناعة الجنس من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

وقال موقع «تي أم زي» الأمريكي إنه من المقرر أن يفد إلى البرازيل نحو 600 ألف مشجع، «ما جعل المومسات يرين فرصة كبيرة لكسب المال.. خصوصا وأن الدعارة قانونية في البرازيل».

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