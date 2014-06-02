المر ونهيان والوزراء يعزون في وفاة عبد السلام رفيع

قدم معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي والمستشار إبراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية وسلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبي العالمية واجب العزاء في وفاة المرحوم عبد السلام رفيع.

وقدم واجب العزاء محمد عبد الرحيم العلي وابراهيم عبيد الله وخليفة النابودة الى ابناء الفقيد محمد وفهد آل رفيع في منزل الفقيد في منطقة أم سقيم في جميرا أمس، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وأعرب نجلا وذوو الفقيد عن تقديرهم البالغ للمواساة في مصابهم الجلل.