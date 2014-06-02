أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المر ونهيان والوزراء يعزون في وفاة عبد السلام رفيع

Google+ Print
المر ونهيان والوزراء يعزون في وفاة عبد السلام رفيع المر ونهيان والوزراء يعزون في وفاة عبد السلام رفيع

قدم معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي والمستشار إبراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية وسلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبي العالمية واجب العزاء في وفاة المرحوم عبد السلام رفيع.

وقدم واجب العزاء محمد عبد الرحيم العلي وابراهيم عبيد الله وخليفة النابودة الى ابناء الفقيد محمد وفهد آل رفيع في منزل الفقيد في منطقة أم سقيم في جميرا أمس، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وأعرب نجلا وذوو الفقيد عن تقديرهم البالغ للمواساة في مصابهم الجلل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية