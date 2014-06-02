منصور بن محمد: دبي 2021 عون للمعاقين

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تغريدة لسموه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن خطة دبي 2021 يجب أن تكون سنداً وعوناً في تمكين ذوي الإعاقة وتفعيل دورهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف سموه في تغريدة أخرى:

من خلال العصف الذهني الرقمي لخطة دبي 2021، أدعو الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم لإبداء مقترحاتهم لجعل دبي مكانا للجميع.

من جهة أخرى تفاعل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أمس، مع الجمهور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لخطة دبي 2021، التي شملت قنوات اليوتيوب، والفيسبوك، وتويتر، والانستجرام، واستضافه الإعلامي أنس بوخش، التي دارت حول المجتمع والأسرة والشباب ومستقبل دبي.

وأكد الفريق تميم أن على الأسرة الإماراتية أن تظل محافظة على قيمها الوطنية الرصينة، وزرع الوسطية في كل شيء، وتقبل الآخر بصدر رحب وألا يكون هناك غلو على الإطلاق، وغرس عدم الاتكالية في نفوس الأبناء، خصوصاً بما يرسخ أصالتها وقيمها في ظل التطور المتسارع، ضمن خطة دبي 2021، موضحاً أن مجتمع الإمارات أسس على التسامح والتعاون وأن الهدف الاستراتيجي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون أبناء الإمارات «أسعد شعب»، غاية تم إدراكها فعلياً، وأن مجتمع دبي سيكون مجتمعاً سعيداً آمناً وثقافته وهويته العربية أكثر رسوخاً، لافتاً إلى أن الإمارات تمكنت من احتلال المراكز الأولى في التنافسية العالمية.

عصف ذهني

ورحب الإعلامي أنس بوخش في مقدمة إدارته للعصف الذهني بالمشاركين من الجمهور قائلاً «أهلاً بكم في دبي، أهلاً بكم في المستقبل والعالم الجميل، الذي سنبنيه لنا وللأجيال القادمة، وإن الرقم واحد هو ما وضعه أمامنا جميعاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقائدنا إليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي»، ورحب بوخش بتواجد أحد القادة من أبناء الوطن المخلصين في الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم.

قيم الأصالة

وأكد الفريق تميم في مداخلاته أنه يجب على المجتمع الإماراتي أن يثبت على القيم والأصالة وأن يعمل على استدامة الأمن والسعادة والرخاء، خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مجتمع دبي مجتمع آمن، سعيد، يتمتع بامتلاك كل ما هو عصري وحديث، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون لغتنا العربية منهجاً وأسلوباً للتعلم، وغرس القيم الأصيلة.

وطالب الشباب بأن يبحث عن وظيفة ويوظف جهوده الفكرية والذهنية والبدنية من أجل العمل، والإمارات أصبحت تتمتع بنهضة عربية غير مسبوقة في مختلف المجالات.

تفاعل كبير

وشهدت قنوات الإعلام الاجتماعي الخاصة بخطة دبي 2021 تفاعل كبير من العديد من الجنسيات أمس، وعقب الإعلامي بوخش على تغريدة من عبد الله النظري، التي أشار فيها إلى الروح الوطنية التي هي أساس الانتصار وبالطاقة الإيجابية وبالتواصل مع جميع الإماراتيين سنستطيع الحفاظ على القيم في المجتمع الإماراتي، كما شهدت تفاعل الكثير من المغردين الذين أشادوا بشخصية الفريق ضاحي خلفان تميم كونه رجلاً وطنياً وأحد أبناء الإمارات المخلصين، الذين خرّجوا أجيالاً من الشباب، وجعلوا القيادة العامة لشرطة دبي من أهم المؤسسات الأمنية والشرطية في العالم، بل وتفوقت على الكثير من الدول الكبرى.