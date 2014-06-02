التعامل الحضاري مع الجمهور يعكس صورة مشرفة للشرطة

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن الشرطي يجب أن يتحلى بالجد والاجتهاد والتفاني والإخلاص في العمل، والتعامل الحضاري مع الجمهور، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي الشرطة، كونهم يمثلون المؤسسات التي ينتمون إليها، وأن يكونوا على قدر المسؤولية للمساهمة في حفظ النظام وبسط القانون ونشر العدالة لتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن الغالي تحت ظل القيادة الرشيدة.

وكان اللواء المزينة قد شهد صباح أمس، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين (رقم 15)، من مملكة البحرين الشقيقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، وتسع دورات تأسيسية لصف الضباط والأفراد من شرطة دبي، البالغ عددهم (333) خريجا من بينهم (10) ضباط بحرينيين، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد متعب بن عبد الله البنعلي، من مملكة البحرين الشقيقة، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وجمهور غفير من أولياء أمور الخريجين.

وأكد اللواء خبير المزينة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية، وفق أحدث ما توصلت إليه دور الخبرة العالمية في الدول المتقدمة في مجالي التعليم والتدريب العسكري، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع، موجهاً الخريجين بمواصلة التعلم والالتحاق بالدورات التخصصية، لتطوير القدرات والمهارات، وصقل خبراتهم العملية من خلال الممارسة الميدانية لمهامهم الوظيفية، استعدادا للمرحلة القادمة خاصة استضافة الدولة لمعرض إكسبو دبي 2020.

وبدأت وقائع التخريج بعزف السلام الوطني، ثم نزول اللواء خبير المزينة، يرافقه اللواء ابن فهد، والعقيد السويدي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، انطلق الخريجون متوشحين علم الإمارات لتقديم بعض العروض والحركات العسكرية، بعدها كرم اللواء المزينة أوائل الخريجين.