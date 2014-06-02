أم الإمارات: خليفة يواصل نهج زايد في دعــــــــم تمكين المرأة محلياً وعالمياً

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.. مشيرة سموها إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أطلقت برامج طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة مما جعلها تسبق الكثير من نساء العالم في تبوّؤ أعلى المناصب القيادية.

ونوهت سموها بأن الوالد المؤسس لم يكن في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة فحسب بل كان نصيراً لها في كل ما يضيمها وكان يؤمن أن المرأة هي نصف المجتمع، وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها، وأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع والتنمية أمر أساسي ومهم لاستكمال حلقتي العطاء.

وأشارت سموها خلال حديث مع مجلة «درع الوطن» إلى أن الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه عمل على النهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً وداعماً لمسيرة التنمية المستدامة في كل مجالاتها، وذلك من خلال وضع الأطر والأسس المنظمة للعمل النسائي.

فخر واعتزاز

وأكدت سموها أن السعادة تغمرها وتشعر بالفخر والاعتزاز للنجاحات والإنجازات الحضارية التي حققتها ابنة الإمارات وخاصة على صعيد تفاعلها وانفتاحها على تجارب وثقافات العالم والاستفادة منها بما يتلاءم مع خصوصيتها وشخصيتها وهويتها وانتمائها الوطني والتزامها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد الأصيلة المتوارثة، مما أكسبها تقدير العالم واحترامه.

وأضافت سموها أن اهتمامها لم يقتصر على القضايا المتعلقة بالمرأة على المستوى المحلي فقط، بل تجاوز ذلك إلى الاهتمام بكافة قضايا المرأة العربية، ومساندتها للنهوض بدورها في خدمة مجتمعاتها، والإسهام والمشاركة في التنمية في أوطانها، ومن ثم وثبنا إلى آفاق أرحب على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي كل مكان للعالم بعد أن أثبتت فتاة الإمارات جدارتها وحضورها الإيجابي في هذه المحافل.

ونوهت سموها بأنها تربطها بمجلة «درع الوطن» ذكريات عاصرتها مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن انطلقت خلال شهر أغسطس عام 1971 كمنارة إعلامية بارزة، حيث كانت تحظى بمتابعته واهتمامه ودعمه وأسهمت المجلة بدور حيوي في مسيرة تأسيس وبناء الاتحاد وتعميق فكرته وأهدافه النبيلة في نفوس أبناء الوطن وحثّهم على الحفاظ عليه وشحذ هممهم على العمل والعطاء والالتفاف والتلاحم مع قيادتهم الرشيدة لإنجاز ملحمة البناء والتنمية وتحقيق نهضة الوطن وتقدمه.

نص الحديث

رافقتم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال مسيرة حياته المباركة، فكيف كانت نظرة الوالد المؤسس إلى المرأة الإماراتية والى دورها في النهضة والتنمية والعمل الوطني؟

عشت مع الأب الكبير لكل أبناء الوطن وبناته المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مختلف مراحل تأسيس وبناء دولة الإمارات والصعاب والمشاق التي واجهته والتي تمكن برؤيته الثاقبة وحكمته وصبره من تجاوزها، وتلمست عن قرب مشاعره وأحاسيسه وكفاحه وقوة عزيمته في عدم الاستسلام للمصاعب وتفانيه في العمل بإخلاص من أجل بناء صروح دولة الاتحاد التي كانت تُمثل له الطريق والوسيلة والرافعة لبناء نهضة الوطن وتقدّمه وإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وللأجيال المتعاقبة.

وعاصرت أيام الفرح والسعادة التي كنت أراها على وجهه عند كل إنجاز يتحقق لتعزيز مسيرة الاتحاد، وكان يقول « إننا والحمد لله نشعر بالارتياح والسرور أن الاتحاد يسير في طريقه الصحيح وتنتقل دولة الإمارات معه من مرحلة إلى أخرى حتى أصبحت مدعاة فخر للجميع بالمنجزات التي تحققت على أرض هذا الوطن».

ولم يكن زايد في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة فحسب بل كان نصيراً لها في كل ما يضيمها، وكان يؤمن أن المرأة هي نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها وأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع والتنمية أمر أساسي ومهم لاستكمال حلقتيْ العطاء، وكان يحث المرأة على التعليم ويشجعها على العمل في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها، وقد شجعني ودعمني بلا حدود للنهوض بالمرأة وتحفيزها على التعليم وتأسيس الهياكل والتنظيمات التي تعنى برفعتها وقضاياها وحقوقها، وكان يتطلع بثقة إلى اليوم الذي يرى فيه بين فتيات الإمارات الطبيبة والمهندسة والسفيرة.

وقد تحققت اليوم على أرض الواقع أمانيه الطموحة للمرأة وأصبحت وزيرة وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي ومهندسة وطبيبة ودبلوماسية ومحامية وقاضية ووكيلة نيابة وأستاذة ومعيداً جامعياً وضابطاً وطياراً في الدفاع الجوي ومستثمرة وصاحبة أعمال، وغيرها من المواقع والمناصب التي أثبتت فيها جدارتها وقدراتها في العمل والإبداع جنباً إلى جنب مع الرجل.

وعبر رحمه الله عن سعادته وفرحته لما حققته المرأة من إنجازات في كل مجال وموقع حين قال « إن ما حققته المرأة في دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة، يجعلني سعيداً ومطمئناً بأن كل ما غرسناه بالأمس بدأ يؤتي ثماره.. وبحمد الله إن دور المرأة في المجتمع يبرز ويتحقق لما فيه خير أجيالنا الحالية والقادمة ».

وتواصلت الإنجازات الحضارية الشاملة والمكتسبات النوعية المتميزة التي حققتها المرأة وتعززت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أنجز وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استراتيجيات وبرامج طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة وفتح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب ومختلف المواقع القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار.

الاتحاد النسائي

يعد الاتحاد النسائي العام إحدى دعائم البنيان الاتحادي لدولة الإمارات منذ تأسيسه في السابع والعشرين من أغسطس عام 1975 كيف يمكن الاستفادة من دروس نجاح تجربة الاتحاد النسائي في تعزيز دور المرأة التنموي على المستويين الإقليمي والدولي؟

شكل تأسيس الاتحاد النسائي العام بمؤازرة ودعم غير محدود من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أحد دعائم البنيان الاتحادي لدولة الإمارات وكذلك نقطة تحول رئيسية في مسيرة تقدم المرأة بإقرار التشريعات والقوانين التي كفلت حقوقها الدستورية في المجالات كافة وفي مقدمتها حق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والمساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل وغيرها.

فالمرأة والرجل عند زايد جناحا طائر لا يمكن التحليق بأحدهما دون الآخر وإيمانه راسخ بأن المجتمع في حاجة إلى جهود كافة أبنائه رجالاً كانوا أو نساء من أجل خوض مسيرة التنمية بثقة وثبات.

وعمل الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 على النهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً وداعماً لمسيرة التنمية المستدامة في كل مجالاتها، وذلك من خلال وضع الأطر والأسس المنظمة للعمل النسائي، ونفذ في هذا السياق العديد من الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة الحيوية والدراسات والبحوث ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لتقدّم المرأة التي أطلقناها في العام 2002 وتعد من أضخم إنجازات مسيرة الاتحاد النسائي وأبرزها، والتي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة لتنمية المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين المرأة في المجالات كافة، وفتْح الآفاق واسعة أمامها لتتبوأ أعلى المناصب في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتقلد مختلف المواقع القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار، إضافة إلى حضورها البارز في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.

ويتبوأ الاتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد تعزيز دوْر المرأة التنموي، على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك منذ انضمامه إلى الاتحاد النسائي الدولي، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة الأسرة الدولية ومنظمة الأسرة العربية وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية ومشاركته الإيجابية في فعاليات القمم والمؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمات، وتبادل الخبرات والتجارب مع القيادات النسائية في هذه التجمعات.

رقي وتنمية المجتمع

في ضوء تجربة سموكم التاريخية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ارتفاع الوعي النسائي في رقي المجتمعات وتنميتها.. وهل هناك علاقة واضحة بين تقدّم الأمم والمجتمعات من ناحية، وواقع المرأة من ناحية ثانية؟

لا شكّ أن التعليم هو العامل الرئيسي الأول في ارتفاع الوعي والإدراك الإنساني، بما في ذلك المرأة، لتتمكن من الإسهام الإيجابي في التنمية ورُقيّ المجتمع. فالتعليم هو بمثابة المقياس الحقيقي الذي تحرزه الدول للنجاح والتميز في مجال الاستثمار في العنصر البشري، ويشمل ذلك المرأة. فالإنسان المتعلم، رجلاً كان أم امرأة، هو أساس الحضارة ومحور الرقيّ والتقدم.

لذا أعطينا، منذ انطلاق مشوارنا في قيادة العمل النسائي، الأولوية المطلقة لتعليم المرأة ومحو الأمية في صفوفها، وشكّل هذا الأمر تحدياً كبيراً وصعباً إذ لم يكن يوجد في إمارات الدولة، قبل قيام الاتحاد وحتى 1955، أية مدرسة للبنات، ولم تكن أي امرأة تذهب إلى المدرسة حتى العام 1956 الذي شهد افتتاح أول مدرسة للإناث ضمت 30 طالبة في فصل واحد، ومعلمة واحدة فقط..

وشهد قطاع التعليم بعد قيام دولة الاتحاد، قفزات متتالية في مجال إنشاء مدارس الإناث وإقبال النساء على التعليم وافتتاح المئات من مراكز محو الأمية، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، إذ تجاوز عدد الإناث في مدارس التعليم العام والجامعي والعالي عدد الطلاب، بل إن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تُعد من أعلى النسب في العالم وفقاً لتقرير المركز الوطني للإحصاء بالدولة في العام 2013، ووصلت فيه إلى نحو 144,1 في المئة حتى العام 2010.

وأثبتت المرأة على الصعيد العملي والميداني جدارة واقتداراً في أداء كل المسؤوليات التي أوكلت إليها، وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأثبتت للعالم تفوّقها وقدرتها ونجاحها وتميزها بما حصلت عليه من تقدير ومكانة في تقارير العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

إنجاز حضاري كبير

خطت المرأة الإماراتية، بفضل جهود سموكم خطوات كبيرة خلال فترة قصيرة نسبياً، فما هي العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز الحضاري الكبير، وكيف تغلبتم على الصعاب التي واجهتكم خلال هذه المسيرة الطويلة؟

واجهتنا في بداية هذه المسيرة الطويلة من العمل المضني الدؤوب، صعاب ومشاق كثيرة. فقد انطلق العمل النسائي في بداية السبعينات بأربع سيدات فقط، حيث لم يكن هناك أي وجود لأي نوع من الحراك النسائي، وسعينا بهذا العدد الصغير إلى بناء أول تجمّع نسائي في دولة الإمارات بتأسيس جمعية المرأة الظبيانية في العام 1973 بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وتشجيع ومناصرة ودعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

ثم بحماس وتجاوب ابنة الإمارات نفسها وحرصها على الإسهام في خدمة المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية، الأمر الذي فتح الآفاق والأبواب لإنشاء جمعيات مماثلة في جميع أنحاء الدولة، وتتويج هذه الجهود بقيام الاتحاد النسائي العام الذي شكل نقطة تحول أساسية في مسيرة تقدّم المرأة في الإمارات، واعتبر حينها سابقة مهمة ورائدة للعمل النسائي في منطقة الخليج العربي بأسرها.

وقد تحققت هذه الإنجازات الحضارية الشاملة التي أشرتم إليها، بدعم بلا حدود..كما أسلفنا القول، من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الدعم الذي تواصل وتعزز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق برامج طموحة لتمكين المرأة في المجالات كافة مما جعلها تسبق الكثير من نساء العالم في تبوّؤ أعلى المناصب القيادية، وتصبح شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية.

إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المئة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى شغْل أول امرأة منصب المندوبة الدائمة للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، وأربع سيدات يعملن كسفيرات للدولة في إسبانيا والسويد ومنتوموجري وقنصلة عامة في هونغ كونغ.

كما تعمل المرأة بكفاءة عالية، في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.

وتُشكل المرأة مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المئة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المئة من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات المسلحة والشرطة والجمارك.

وارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى 13 ألف سيدة أعمال، يُدرن أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة باستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم.

قصة النجاح

تعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أكثر من يعرف المرأة الإماراتية، بحكم التاريخ الطويل من العمل على قضاياها، فما هي السمات التي تمتلكها المرأة الإماراتية وساعدت على تحقيق هذا النجاح الذي يشهد به العالم الآن؟

إن بنات الوطن جميعهن هنّ بناتي، وفي قيادتي لمسيرة العمل النسائي حرصْت أن أكون قريبة منهن ولصيقة بهن، للتعرف على طلباتهن وطموحاتهن، والوقوف على المشاكل والصعاب التي تعترض طريقهن أو حياتهن. وكنت أسعد كثيراً في لقاءاتي معهن ووجودي معهن وبينهن..ووجدت منهن في كل مراحل مسيرة البناء كل تجاوب وتعاون في الإقبال على التعليم والاستعداد للعمل والمشاركة في خدمة المجتمع والوطن في جميع المجالات التي تتناسب مع طبيعتهن. ولمست عن قرب حماسهن وعزيمتهن على العطاء في مختلف مواقع العمل وجدارتهن في الإبداع والتميز في كل ميدان.

وتغمرني اليوم السعادة، وأشعر بفخر واعتزاز للنجاحات والإنجازات الحضارية التي حققتها ابنة الإمارات، وخاصة على صعيد تفاعلها وانفتاحها على تجارب وثقافات العالم، والاستفادة منها بما يتلاءم مع خصوصيتها وشخصيتها وهويتها وانتمائها الوطني والتزامها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد الأصيلة المتوارثة، مما أكسبها تقدير العالم واحترامه.

مساهمة المرأة الإماراتية

كيف ترون سموكم مساهمة المرأة الإماراتية فيما حققته دولة الإمارات من تطور في كل المجالات التنموية؟ وما دورها في احتلال الدولة مراكز الصدارة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تبوأها في شهر أبريل الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة في تقرير عالمي حديث مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم؟

حققت دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة في تاريخ بناء الدول والأمم، لم تتجاوز أربعة عقود، معدلات عالية من التنمية المستدامة في كافة المجالات

شبكةعيونالإخبارية

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