أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد ورئيس مجلس نواب البارغواي يبحثان علاقات الصداقة

Google+ Print
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس نواب البارغواي يبحثان علاقات الصداقة عبدالله بن زايد ورئيس مجلس نواب البارغواي يبحثان علاقات الصداقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة أمس، خوان بارتولومي رئيس مجلس النواب في جمهورية البارغواي الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والبارغواي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات كافة إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بخوان بارتولومي، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبارغواي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الضيف أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين بين البلدين .

ونوه الى حرص البارغواي على تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكل الذي يخدم مصالح الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية