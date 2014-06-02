عبدالله بن زايد ورئيس مجلس نواب البارغواي يبحثان علاقات الصداقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة أمس، خوان بارتولومي رئيس مجلس النواب في جمهورية البارغواي الذي يزور البلاد حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والبارغواي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات كافة إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بخوان بارتولومي، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبارغواي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الضيف أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين بين البلدين .

ونوه الى حرص البارغواي على تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكل الذي يخدم مصالح الجانبين.