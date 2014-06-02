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محمد الشرقي يكرّم متفوقي مدرسة القرية

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محمد الشرقي يكرّم متفوقي مدرسة القرية محمد الشرقي يكرّم متفوقي مدرسة القرية

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطلبة الأوائل والمتفوقين في مدرسة «القرية للتعليم الأساسي» في الفجيرة. وهنأ سموه خلال الحفل الذي نظمته المدرسة الطلبة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة. وتخلل الحفل عرض أوبريت لطلبة المدرسة، فيما تقدمت نادية درويش مديرة المدرسة خلال كلمة لها بالشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد لحضوره الحفل مشيدة بدور المؤسسات وتعاونها المثمر لإنجاح فعاليات المدرسة.

وقدمت إدارة المدرسة هدية تذكارية لسمو ولي عهد الفجيرة. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وجمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية وعدد من المسؤولين والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة.

 

 

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