عمار النعيمي: الشباب رهان القيادة للحفاظ على المسيرة

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بحرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموه المستمرة لتعزيز مبادئ الالتزام والانضباط في نفوس النشء وتعميق الشعور الوطني لدى الشباب من خلال تنفيذ البرامج العسكرية التدريبية في مدارس الدولة والتي لها أثر طيب على تكوين شخصية الطالب.

وأضاف سموه أن الشباب هم عماد الدولة ورهان القيادة للحفاظ على المسيرة الاتحادية التي أطلقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واخوانه من جيل الآباء المؤسسين رحمهم الله جميعا بكل ما قدمته هذه المسيرة من إنجازات حضارية ونهضة شملت مناحي الحياة كافة مؤكدا أنه يجب على شباب الوطن المحافظة على هذه الإنجازات التي تحققت.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد عجمان صباح أمس بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات فى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا حفل تخريج 255 طالبا من الدفعة الثانية للمنتسبين الى برنامج البيارق بمنطقة عجمان التعليمية.

وقال سموه إن برنامج البيارق يعد مكسبا كبيرا لطلبة المدارس فمن خلاله يتم غرس القيم والأخلاق الحميدة لديهم وينمي عندهم المهارات القيادية بشخصيتهم وهو من البرامج الرائدة لقيادتنا الرشيدة لمساهمته في ايجاد جيل من الشباب متسلح بالعلم وقوة الولاء والانتماء للوطن على قدر كبير من تحمل المسؤولية في خدمة مجتمعه ووطنه.

حضر الحفل علي حسن محمد مدير منطقة عجمان التعليمية ومشعل جمعة الظاعني مدير برنامج بيارق وأحمد مطر النعيمي المدير الاقليمي للبرنامج للمناطق الشمالية إضافة إلى المسؤولين عن برنامج البيارق ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة وأهالي الطلبة.

فعاليات

واستهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني للدولة ثم آيات من الذكر الحكيم.

وألقى علي حسن محمد مدير منطقة عجمان التعليمية كلمة أعرب فيها عن سعادته بمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثلة في برنامج التربية العسكرية «البيارق» الذي يطبق للسنة الثانية في مدارس عجمان وشارك فيه 255 طالبا من طلبة الصف الثاني عشر من طلبة مدارس المنطقة.

وتوجه إلى الطلبة بكلمة قال فيها إن الوطن هو الأساس وخدمته واجب علينا جميعا فقد قدم لنا الكثير وجاء دوركم الآن لتتسلحوا بالعلم النافع وتجعلوا وطنكم هو الاساس وتهدفوا لخدمة البلاد والعباد وتتحملوا مسؤوليتكم كاملة وتكملوا المسيرة بأقوى إرادة وعزيمة.. مقدما الشكر لهم ولكل من ساهم في نجاح البرنامج.

وألقى أحمد مطر النعيمي المدير الاقليمي للمناطق الشمالية في برنامج بيارق كلمة أشاد فيها برعاية وحضور سمو ولي عهد عجمان حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الصف الثاني عشر لبرنامج الطالب الإماراتي المتميز - البيارق - مشيرا الى ان هذا المشروع يحظى برعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة لما فيه من سمات ورؤى تهتم بتطوير قدرات وكفاءة أبنائنا الطلبة في مختلف المجالات والاحتياجات الذاتية ليكونوا قادة ورجال الغد عليهم مسؤوليات جسام حاملين أمانة هذا الوطن الغالي إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.

عروض

وتضمنت فقرات الحفل عروضا فنية وعسكرية قدمها طلبة مدارس عجمان إضافة الى عرض قدمه طلبة البيارق حول مهارات استخدام السلاح من فك وتركيب وعرض حركات المشاة بالسلاح وعرض المشاة ثم ادى الخريجون قسم الولاء.

وفي ختام الحفل قام سمو ولي عهد عجمان بتكريم المتفوقين وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المشاركين والتقط سموه صورة تذكارية مع الخريجين والقائمين على البرنامج.

إضاءة

يذكر أن برنامج البيارق برنامج تدريبي وتعليمي تجريبي وديناميكي لطلبة المدارس من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر تنفذه شركة الشاهين التابعة لشركة الإمارات للاستثمارات المتقدمة تحت إشراف وتدريب نخبة من أبناء الوطن والمتسلحين بالخبرة والعلم والمعرفة الذين يقومون بتقديم تدريب عملي وتعليم متعمق ومتنوع في العديد من المجالات ويكمل الخبرة الاكاديمية للطلاب بإخضاعهم للتدريب العسكري والرياضي.