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وكالة الأنباء السورية: السلطات تحبط محاولة تسلل مسلحين من لبنان

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وكالة الأنباء السورية: السلطات تحبط محاولة تسلل مسلحين من لبنان وكالة الأنباء السورية: السلطات تحبط محاولة تسلل مسلحين من لبنان

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدة من الجيش السوري أحبطت اليوم محاولة التسلل مسلحين من الأراضي اللبنانية عبر جبال البريج قرب مدينة القصير بمحافظة حمص وأوقعت العديد من القتلى في صفوفهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه "تم تدمير سيارات المسلحين وآلياتهم بما فيها من أسلحة وذخيرة".

وأضاف المصدر أن "وحدة ثانية من الجيش السوري أوقعت قتلى ومصابين فى صفوف مجموعات مسلحة حاولت الدخول عبر منطقة حسياء إلى مدينة القصير لمؤازرة المسلحين"، مشيرًا إلى أنه من بين القتلى ثلاثة من متزعمي المجموعات المسلحة.

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