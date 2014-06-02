بالفيديو .. نجوم تشيلسي يسقطون السويد

قاد إدين أزار ورامولو لوكاكو لاعبا تشيلسي منتخب بلجيكا للفوز على نظيره السويدي بهدفين دون مقابل وديا ضمن استعدادته لكأس العالم 2014.

وكان المنتخب البلجيكي قد حقق فوزا عريضا قبل أيام على منتخب لوكسمبورج بنتيجة 5-1.

وسجل لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي أعير إلى إيفرتون الموسم الماضي الهدف الأول في الدقيقة 34، قبل أن يضيف أزار الهدف الثاني بالدقيقة 78.

وتلعب بلجيكا ضمن المجموعة الثامنة بجوار الجزائر وروسيا وكوريا الجنوبية.

ويلعب المنتخب المرشح لللقب الحصان الأسود في المونديال مباراة ودية أخيرة أمام تونس يوم السابع من يونيو الجاري.

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