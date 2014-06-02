بالفيديو - جريزمان يضع بصمة في تعادل فرنسا مع باراجواي

رغم أن منتخب فرنسا لم ينجح في الفوز على باراجواي، وانتهى اللقاء الودي بينهما بالتعادل 1-1.. لكن الديوك كسبوا ثقة في خدمات مهاجم الفريق جريزمان.

مهاجم ريال سوسيداد أنطون جريزمان سجل هدفا جميلا لصالح فرنسا، في صراعه على مقعد في التشكيل الأساسي أمام أوليفر جيرو وكريم بنزيمة.

منتخب فرنسا فاز في اللقاء الماضي وديا 4-0 على النرويج، وكان يبحث عن ثقة إضافية أمام باراجواي.

تأخرت هذه الدفعة والثقة عن فرنسا، إذ أخفق الديوك في التسجيل طوال 80 دقيقة.

شهد اللقاء عدم مشاركة فرانك ريبري في وسط الملعب، كون نجم بايرن ميونيخ يعاني من إصابة قد تبعده عن الديوك في المونديال.

واعتمد منتخب فرنسا على ثلاثي الوسط، بول بوجبا وماتيودي ويوان كاباي، أمامه لوك ريمي وماتيو فالبوينا.

رأس الحربة الوحيد جيرو، تحرك بشكل كبير، كان نشيطا، لكنه أخفق في كل مرة أمام المرمى.

لم يكن جيرو موفقا بعكس حاله أمام النرويح حين سجل هدفين.

هنا جاء جريزمان وسجل هدفا مميزا بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة الجزاء، فأسكن كرته الشباك بتصويبة مقوسة مميزة.

وفي النهاية، فشل منتخب فرنسا في الحفاظ على تقدمه، وخطف فريق باراجواي هدفا من ركلة ثابتة أخطأ فيها باكاري سانيا الظهير الأيمن للديوك.

منتخب فرنسا يستعد لمرحلة المجموعات في المونديال، ويتنافس فيها مع سويسرا وإكوادور وهندوراس.