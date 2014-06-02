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بالفيديو - احتفال إيتو العجوز يعكر صفو ألمانيا

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بالفيديو - احتفال إيتو العجوز يعكر صفو ألمانيا بالفيديو - احتفال إيتو العجوز يعكر صفو ألمانيا

احتفل صامويل إيتو على طريقته الخاصة بقيادة منتخبه الكاميرون للتعادل وديا مع ألمانيا في استعدادات البلدين لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

منتخب ألمانيا دخل اللقاء بغية لاستفاقة بعد التعادل مع بولندا سلبا في اللقاء السابق للمانشافت.

لعب يواخيم لويف المدير الفني للمانشافت بتشكيل يشمل سامي خضيرا بجوار باستيان شفانشتايجر، وهو اختبار جديد لارتكاز ريال مدريد حتى يتضح ما إذا كان قد استعاد مستواه أم لازالت الإصابة تؤثر عليه.

اختبر لويف كذلك الظهير إريك دورم في الخط الخلفي مع ماتس هوميلز وجيروم بواتنج وبير ميرتساكر.

 

وقاد توني كروس وتوماس مولر وميسوت أوزيل وماريو جوتزه هجوم ألمانيا.

لكن الكاميرون كانت السباقة بالتهديف عن طريق صامويل إيتو، الذي ما إن أحرز الهدف ذهب للاحتفال عند الراية الركنية وأمسكها كعكاز له كلاعب "عجوز"، في استمرار لتهكمه على تصريح مدربه السابق جوزيه مورينيو في تشيلسي.

دخل لوكاس بودولسكي في وسط ألمانيا بعد هدف الكاميرون، فاشتعل المانشافت نشاطا من جديد.

تعادل توماس مولر لألمانيا من ضربة رأس رائعة، ثم صنع بودولسكي كرة عرضية اقتنصها أندريا شورلي.

لكن منتخب الكاميرون خطف التعادل عن طريق اللاعب صاحب الجنسية الألمانية ويلعب مع الأسود الإفريقية شوبو-موتنج في الدقيقة 78.

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فيديو اليوم السابع

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