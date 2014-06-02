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مدير منتخب تشيلى : استفدنا من التجربة الودية امام منتخب مصر

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مدير منتخب تشيلى : استفدنا من التجربة الودية امام منتخب مصر مدير منتخب تشيلى : استفدنا من التجربة الودية امام منتخب مصر

أكد المدير الفنى لمنتخب تشيلى خورخى سامباولى أن فريقه استفاد من التجربه الودية أمام منتخب القوى والتى اسفرت عن فوز فريقه بنتيجة 3 /2 .

وأكد فى تصريحات للصحفيين اليوم الاحد استعداد فريقه لخوض منافسات كأس العالم بالبرازيل وقال انه سيدخل مبارياته بعزية واصرار لتقديم مباريات قويه على الرغم من أن المجموعه التى وقع فيها صعبة جدا ووصفها الاتحاد الدولى لكرة القدم / الفيفا / بأنها مجموعة الموت .

وقال خورخى سامباولى، ان القائمة النهائية لمنتخب تشيلى المشارك فى كأس العالم التى تنطلق يوم 12 يونيو الحالى بالبرازيل، سوف تضم أرتورو فيدال نجم يوفنتوس الإيطالى العائد من الإصابة.

أ ش أ

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