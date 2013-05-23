تونس تفاوض قطر للحصول على وديعة دولارية

كتب : الأناضول منذ 4 دقائق

قال رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، اليوم، إن بلاده تتفاوض مع قطر من أجل ضخ وديعة دولارية قطرية في البنك المركزي التونسي.

وبين لعريض، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالقصبة، أن المفاوضات متقدمة في هذا الشأن، لكنه لم يكشف عن قيمة الوديعة المطلوبة ولا مبررات الحاجة لها.

وتعاني تونس نقصا في احتياطي النقد الأجنبي لديها، والذي تراجع إلى نحو 9 مليارات دولار، تكفي لتغطية وارداته لأقل من ثلاثة أشهر.

وتوجّه رئيس الحكومة التونسية علي لعريض إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، بدعوة من نظيره القطري، حمد بن جاسم آل ثان؛ للمشاركة في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الدوحة الدولي.