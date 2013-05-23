أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

تونس تفاوض قطر للحصول على وديعة دولارية

Google+ Print
تونس تفاوض قطر للحصول على وديعة دولارية تونس تفاوض قطر للحصول على وديعة دولارية

كتب : الأناضول منذ 4 دقائق

قال رئيس التونسية علي لعريض، اليوم، إن بلاده تتفاوض مع قطر من أجل ضخ وديعة دولارية قطرية في البنك المركزي التونسي.

وبين لعريض، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالقصبة، أن المفاوضات متقدمة في هذا الشأن، لكنه لم يكشف عن قيمة الوديعة المطلوبة ولا مبررات الحاجة لها.

وتعاني تونس نقصا في احتياطي النقد الأجنبي لديها، والذي تراجع إلى نحو 9 مليارات دولار، تكفي لتغطية وارداته لأقل من ثلاثة أشهر.

وتوجّه رئيس الحكومة التونسية علي لعريض إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، بدعوة من نظيره القطري، حمد بن جاسم آل ثان؛ للمشاركة في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الدوحة الدولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج