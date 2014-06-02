​بالصور .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية

اعتمد اللواء ​ مصطفي يسرى ​ ​محافظ أسوان ​ نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية لنهاية العام الدراسى لعام 2013/ 2014 حيث بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 86,8 % فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الأعدادية 64,8 % .

وقد صرح محمد عبده الحواتى مدير عام التربية والتعليم بأسوان :” بأن محافظ أسوان عقب أعتماد النتيجه قدم التهنئة تلفونياً للطلاب والطالبات المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى للشهادتين وطالبهم بإستمرار التفوق مع المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية المختلفة للإسهام فى تقدم مصر والوصول لغد أفضل” ، مشيراً :” إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإبتدائية بلغ 27283 طالب وطالبة حضر منهم 26599 طالب وطالبة نجح منهم 23099 طالب وطالبة “.

وأضاف عبده الحواتى :” بأن نسبة النجاح للشهادة الابتدائية للمكفوفين وصلت إلي 71,4 % فيما وصلت نسبة النجاح للصف الثامن الأبتدائى للصم وضعاف السمع إلى 90 % فى حين بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهاده الإعداديه 21194 طالب وطالبة حضر منهم 20905 طالب وطالبة نجح منهم 13546 طالب وطالبه “، لافتاً :” إلى أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين بلغت 100 % فيما بلغت نسبة النجاح للشهاده الإعداديه للصم وضعاف السمع 84,2 % ، فى حين بلغت الشهادة الإعدادية المهنية 63 % “.

وفي سياق متصل أكد عبده الحواتى علي أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل الامتحانات والكنترول بدءاً من تحرير استثمارة الامتحان للطالب وحتى إعلان النتيجة، كما أنه جارى إعلان النتائج من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان وموقع المديرية الإلكترونى .