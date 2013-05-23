الجالية المصرية في سيدني تدعم مستشفى علاج سرطان الأطفال" 57357"

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

في إطار تعزيز التوصل وتعميق الروابط بين الوطن وأبناء الجالية المصرية المهاجرة في أستراليا، أقامت القنصلية المصرية في سيدني ملتقى اجتماعيا وثقافيا لسيدات الجالية المصرية، استضافته غادة كامل حرم السفير أيمن كامل قنصل مصر العام في سيدني.

وشهد الملتقى بحث أنشطة جمعية السيدات المصريات الأستراليات في سيدني، خاصة في مجال جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال "57357" في مصر، وعرضت غادة بدار خلال الملتقى خطوات الإعداد للحفل الخيري الذي تقيمه الجمعية في يونيو المقبل لجمع المزيد من التبرعات لصالح المستشفى، مؤكدة على محورية دور سيدات الجالية المصرية في تعميق الشعور بالانتماء تجاه الوطن الأم بين الأجيال الجديدة.