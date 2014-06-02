المقاولون يدرس إعارة محمود عزت للزمالك

يدرس مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس شريف حبيب طلب نادي الزمالك من استعارة محمود عزت مدافع الفريق لمدة موسم واحد فقط.

وكان حبيب قد تلقى أتصالا هاتفيا من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بالمهندس شريف حبيب وعرض عليه استعارة اللاعب لمدة عام.

ورد رئيس المقاولون العرب على إدارة الزمالك بأن النادي يمتلك عروضا جادة للاعب للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية وفكرة إعارته حاليا صعبة للغاية.

وكان محمد رضوان المدير الفنى قد رفض في مذكرة رسمية قدمها لرئيس النادي رحيل نجوم الفريق لأندية القمة في مصر، واشترط احترافهم الخارجي مقابل الاستغناء عنهم .

ومن المنتظر أن ينضم عزت إلى صفوف المنتخب الوطنى فى ودية جامايكا بعد أن أجل امتحان أحد المواد الدراسية ، التي كان من المفترض أن يخوض امتحانها في نفس يوم لقاء المنتخب الودي أمام جامايكا في لندن المقرر له الخميس المقبل.