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النيابة العامة تحقق في واقعة مصرع موظف الاتصالات بالعريش

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النيابة العامة تحقق في واقعة مصرع موظف الاتصالات بالعريش النيابة العامة تحقق في واقعة مصرع موظف الاتصالات بالعريش

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع موظف شركة الاتصالات المصرية بالعريش ، والذى تم العثور على جثته على الطريق ، وكان مصابا بعدة بطلقات نارية في الرأس .

وقد تم تشكيل فريق من النيابة بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وبرئاسة المستشار عماد الدهشان المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء وخالد صلاح وكيل أول النيابة الذى قرر انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن بعد ذلك ، وكذلك انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة نوع المقذوف المستخدم في الواقعة ، وسؤال شهود العيان المتواجدين في المكان ، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة .. كما قرر تكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط واحضار المتهمين .

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء ، قد عثرت على جثة المدعو : فريد س . ح ( 53 عاما ) .. حيث كان مصابا بعدة طلقات نارية في الرأس ، وكانت ملقاة في منطقة صحراوية بين ” السكاسكة” و”الوادى الأخضر” على طريق العريش / رفح ، وعثر معه على مبلغ حوالى 3300 جنيه وبطاقة شخصية وكارنية خاص بالشركة المصرية للاتصالات .

أ ش أ

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