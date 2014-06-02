والي شمال كردفان يتسلم ميثاق التعايش بين قبيلتي”المجانين والكواهله”

تسلم والي شمال كردفان أحمد محمد هارون أمس الأحد ميثاق التعايش السلمي بين قبيلتي “المجانين والكواهله” في ختام فعاليات مؤتمر الصلح بين القبيلتين بالولاية.

وألزم الاتفاق إدارتي القبيلتين وأفرادهما بمحاربة ظاهرة السرقات والانفلات الأمني، التي تعكر صفو أمن القبيلتين، بجانب الالتزام بالإبلاغ والإرشاد والقبض على أي مجرم في حالة الإشارة إليه بالتحديد من المقيمين أو الوافدين إليهم من القبائل الأخرى.

كما اشتمل ميثاق الاتفاق استتابة كل معتادي السرقات المعروفين لدى الإدارة الأهلية للقبيلتين، وتقديم كشوف بأسمائهم للسلطات المختصة، إضافة لتجميع السكن الخلوي، وعدم أخذ القانون باليد مع حل أي انفلات في إطار الاختصاص القبلي بأقصى العقوبات بما فيها النفي والإبعاد.

كما نص الميثاق على أنه إذا حدث إخلال بأي بند من بنوده يعاقب فرع القبيلة المخل بغرامه مقدارها 500 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع القبلي بين قبيلتي المجانين والكواهله بشمال دارفور، استمر لفترات طويلة وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من القبيلتين.

أ ش أ