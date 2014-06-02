جيسون ديرولو يسطع في ثاني أيام موازين

خلق الأمريكي Jason Derulo الحدث في اليوم الثاني لـ مهرجان موازين ، حيث حج إليه المئات من الشباب والمراهقين الذين أصروا على آبائهم ليكونوا عن قرب من عالم جيزن الساحر.

وقد نقل التلفزيون المغربي سهرته مباشرة و تتبع معجبوه من مختلف أنحاء المغرب عرضه الملون بالرقصات والحركات البهلوانية والموسيقى الصاخبة.

والأدهى أن المغني الشاب بدا لطيفاً سخياً متواصلا بتواضع جم ، وتجاوب مع الجماهير الغفيرة بكثير من المحبة ولم يتوانى عن ترديد "أحب المغرب" أو "وقعت في حب المغرب"، ولعله أيضا تفاجأ بحجم الوافدين على حفله الذي فاق التوقعات وأشرك مجموعة من الفتيات معه في لوحاته الاستعراضية.

كما نزل Jason Derulo من المنصة ليحيي جمهور الصفوف الأمامية الذي صرخ وهتف باسمه بحرارة متبادلة، وحمل أيضاً العلم المغربي وأهدى الجمهور أغنية جديدة يؤديها لأول مرة في العالم.

ما صنع تميز جيزن تواضعه واحترافيته والجو الخاص الذي يخلقه في استعراضاته، التي تجمع بين الرياضة والرقص والغناء والتشخيص المسرحي، و لعل هذا أيضا ما يفسر تتبعه من حوالي 13 مليون شخص عبر صفحته في الفايسبوك و 600 مليون مشاهدة على اليوتوب.

وقال الكثير من الشباب الذين حضروا العرض في منصة السويسي إن Jason تفوق على مواطنه Justin Timberlake الذي افتتح حفلات الغناء الأجنبي لموازين على نفس المنصة.

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