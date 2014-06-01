هوندا: اليابان ستصعق العالم

وعد كوازاكي هوندا نجم منتخب اليابان بأن تصعق بلاده العالم، وذلك حين تشارك في مونديال 2014 المقام بالبرازيل.

نجم ميلان تحدث لصحيفة كيودو اليابانية، وقال: "أعتقد أننا جاهزون، لصعق الجميع في كأس العالم".

وتابع "علينا أن نؤمن بقدراتنا، بأسلوبنا في اللعب، ونحن الآن جاهزون لنصل إلى أبعد مدى ممكن في المونديال".

ويلعب منتخب اليابان في مجموعة تجعله يحلم، إذ يتنافس مع كوت ديفوار واليونان وكولومبيا على بطاقتي الترشح لدور الـ16 من المونديال.

ويستهل منتخب اليابان مشواره بمواجهة أفيال كوت ديفوار بقيادة ديدييه دروجبا ويايا توريه في الـ15 من يونيو.