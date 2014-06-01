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دييجو كوستا: ريال مدريد كان محظوظا أمام أتليتكو

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دييجو كوستا: ريال مدريد كان محظوظا أمام أتليتكو دييجو كوستا: ريال مدريد كان محظوظا أمام أتليتكو

ضاحكا، قال دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد إن ريال مدريد كان محظوظا أمام فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كوستا أصيب في نهائي الأبطال بلشبونة، وخرج في الدقائق الأولى، ليشاهد فريقه يتحول من منتصر بهدف إلى مهزوم بأربعة أهداف توجت ريال مدريد باللقب.

وقال كوستا عن المباراة: "ريال مدريد كان محظوظا"، لكنه قال ذلك وهو يضحك لصحفي "أس" المجلة الإسبانية الشهيرة.

ونجح الإسباني صاحب الأصل البرازيلي في التعافي من إصابته، ليعمل مع اللاروخا في كأس العالم 2014.

وعقب كوستا "عملت جيدا مع الأطباء ورجال العلاج الطبيعي في الأيام الماضية، الآن أشعر بأني في حالة عظيمة".

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