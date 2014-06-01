تحليل - الحل الإيطالي بعد إصابة مونتوليفو

حين يغلق باب، آخر يفتح.. أغلق باب ريكاردو مونتوليفو، لكن انفتح باب منتخب إيطاليا أمام مفتاح باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي.

مونتوليفو يملك الهدوء، القدرة على التمرير الذكي، أشبه بأندريا بيرلو لكن على مستوى أقل بكثير من قبطان الأتزوري.

فقدان مونتوليفو أمر صعب بالنسبة لإيطاليا، لأنه يمنح الأتزوري القدرة على الاستحواذ، على زيادة مدة هجمة الفريق الأزرق وعدم فقدان الكرة.

كذلك يجيد مونتوليفو صناعة الأهداف، والتمرير الطويل حين يكون فريقه تحت الضغط ويحتاج لهجمات مباشرة يستغل فيها الأتزوري سلاح المرتداد.

هذه الصفات موجودة في فيراتي، الذي فقد يفتقد للخبرة حتى يصبح مونتوليفو أخر في وسط الأتزوري.

كان فيراتي بعيدا عن حسابات تشيزاري برانديللي مدرب الأتزوري، لكنه الآن بحسب تقارير الجرائد الإيطالية بات قريبا.

تم اختبار فيراتي في مباراة إيطاليا وأيرلندا، وقد مر من الامتحان بنجاح كبير.. الآن بات قادرا على مشاركة بيرلو، وتياجو موتا، وكلاوديو ماركيزيو ودانيلي دي روسي أعباء وسط الأتزوري.