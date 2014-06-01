خالد قمر: كنت أفكر في إنبي، لا الأهلي ولا الزمالك

كشف خالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة عن العروض التي وصلته للانتقال من فريقه في الصيف المقبل.

وتحدث قمر بعد انتهاء الفترة التدريبية له مع المنتخب ليوم الأحد، وذلك إثر لقاء مصر وتشيلي الذي انتهى بخسارة الفراعنة 3-2.

وقال قمر لقناة الحياة: "لم أفكر بعد في الوجهة التي سأذهب إليها، كل تركيزي مع اتحاد الشرطة في الوقت الراهن".

الشرطة يتنافس مع الزمالك وبتروجيت والإسماعيلي على مقعدين مرشحين لمرحلة المربع الذهبي من الدوري الممتاز.

ووصل نادي الشرطة عددا من العروض لخالد قمر، وحين تم سؤاله عن تفضيله الشخصي أجاب "في الحقيقة كان تفضيلي لإنبي، لا الأهلي ولازمالك".

ثم استدرك "لكن الآن، وصلت بعض العروض من الاهلي والزمالك، سأترك للشرطة اختيار أفضلها، ثم أفاضل بعد ذلك فيما سيصلني".

شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر اعتمد على خالد قمر في مباراتين وديتين هما عمر ولاية غريب مع الفراعنة.

وحين تم سؤال خالد قمر عن ذلك، أجاب "كابتن شوقي غريب يعتمد علي ويمنحني الكثير من الثقة، وأريد أن أثبت أنه كان عند حسن ظنه في".