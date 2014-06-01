الإسماعيلي يطلب تأشيرة دخول للنيجيري كلاتشي

أرسل الإسماعيلي إلى السفارة المصريهةفى العاصمة النيجيرية لاجوس يطلب منح المهاجم كلاتشي تأشيرة دخول للأراضي المصرية.

وصرح فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com بأن النادي ينتظر حصول اللاعب على التأشيرة حتى يتم تحديد موعد لحضوره لاستكمال إجراءات التفاوض وإتمام التعاقد.

وكان الإسماعيلي قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم النيجيري لمدة عام مقابل 80 ألف دولار يحصل عليها.

وقد جاء التفاوض مع كلاتشىي الذي أنهى تعاقده في أحد الأندية التايلاندية بناء على ترشيح من البرازيلى ريكاردو المدير الفني للفريق.

وكان ريكاردو قد سبق وأشرف على اللاعب في الهلال السوداني.

ويعد كلاتشي المهاجم الذي يسعى الإسماعيلي لإتمام التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم لى الموسم المقبل.