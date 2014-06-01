وزير الأوقاف: ضبط نظام حوافز ومكافآت «الأوقاف» وربطه بالأداء والإنتاج

شكّل وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة برئاسة المهندس صلاح عبده الجنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، لوضع نظام جديد يربط بين نظام الحوافز والمكافآت بالهيئة وبين الأداء والإنتاج وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.

وقرر وزير الأوقاف ألا يتم صرف أي مكافآت أو حوافز اعتبارًا من أول يوليو المقبل إلا بعد اعتماد اللوائح ونظام المكافآت الجديد.

وأعضاء اللجنة هم: المستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للهيئة، والمهندس سمير الشال، رئيس الإدارة المركزية للإسكان والتشييد بالهيئة، وسمير الرفاعي وكيل الوزارة للشؤون القانونية، والدكتور سعيد عبدالعال، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر والمستشار الاقتصادي للهيئة.