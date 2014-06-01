أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميرور: لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك سيتي

Google+ Print
ميرور: لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك سيتي ميرور: لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك سيتي

وافق لاعب وسط تشيلسي ومنتخب انجلترا فرانك لامبارد على الانضمام لفريق نيو يورك سيتي الأمريكي في صفقة انتقال حر بحسب جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان تشيلسي قد أخطر لامبارد بعدم تجديد تعاقده الذي انقضى بنهاية الموسم الماضي، ليقرر اللاعب الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وضم نيويورك سيتي مهاجم الإسباني وفريق أتليتيكو مدريد ديفيد بيا في وقت سابق من اليوم الأحد.

ديلي ميرور أكدت أن لامبارد استأذن من معسكر المنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم لينهي إجراءات انضمامه إلى نيو يورك سيتي مع جيسون كريس المدير الفني للفريق الأمريكي.

وكان لامبارد قد ألمح في وقت سابق أنه سيقرر مصيره مع تشيلسي عقب نهاية المونديال، لكن البلوز وضعوا اللاعب على قائمة الانتقالات بعد أن قرر مالك الفريق رومان أبراموفيتش عدم تقديم عرض جديد للنجم صاحب الـ35 عاما.

وتشير الأنباء الواردة من نيو يورك لأن لامبارد سيتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 150 ألف جنيه استرليني.

وتأسس فريق نيو يورك سيتي قبل عام واحد في مايو 2013، وسيشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين MLS للمرة الأولى في العام المقبل 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب