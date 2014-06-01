ميرور: لامبارد يرافق ديفيد بيا في نيويورك سيتي

وافق لاعب وسط تشيلسي ومنتخب انجلترا فرانك لامبارد على الانضمام لفريق نيو يورك سيتي الأمريكي في صفقة انتقال حر بحسب جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان تشيلسي قد أخطر لامبارد بعدم تجديد تعاقده الذي انقضى بنهاية الموسم الماضي، ليقرر اللاعب الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وضم نيويورك سيتي مهاجم المنتخب الإسباني وفريق أتليتيكو مدريد ديفيد بيا في وقت سابق من اليوم الأحد.

ديلي ميرور أكدت أن لامبارد استأذن من معسكر المنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم لينهي إجراءات انضمامه إلى نيو يورك سيتي مع جيسون كريس المدير الفني للفريق الأمريكي.

وكان لامبارد قد ألمح في وقت سابق أنه سيقرر مصيره مع تشيلسي عقب نهاية المونديال، لكن البلوز وضعوا اللاعب على قائمة الانتقالات بعد أن قرر مالك الفريق رومان أبراموفيتش عدم تقديم عرض جديد للنجم صاحب الـ35 عاما.

وتشير الأنباء الواردة من نيو يورك لأن لامبارد سيتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 150 ألف جنيه استرليني.

وتأسس فريق نيو يورك سيتي قبل عام واحد في مايو 2013، وسيشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين MLS للمرة الأولى في العام المقبل 2015.