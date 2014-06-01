تقرير - 220 مليون استرليني لإعادة بناء مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد لإنفاق مبلغ 220 مليون جنيه استرليني مقابل بناء فريق جديد.

فريق الشياطين الحمر قضى موسماً كارثياً انتهى باحتلال المركز السابع في الدوري الانجليزي وخسارة كل البطولات التي شارك بها الفريق، ليغيب يونايتد عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 19 عاماً.

ومع تعيين الهولندي لويس فان جال مديراً فنياً جديداً ليونايتد في الموسم المقبل، وضعت عائلة جليزر المالكة للنادي مبلغ 220 مليون جنيه استرليني تحت تصرف المدرب المخضرم لإحداث ثورة في الفريق.

وتوقعت جريدة "ديلي ميل" أن يقوم فان جال بضم ستة لاعبين على الأقل إلى صفوف الشياطين الحمر، على أن يكون تركيز المدير الفني على لاعبي منتخب هولندا الذي يقوده حالياً وحتى نهاية المونديال، بالإضافة لفريق بايرن ميونيخ الذي سبق للمدرب قيادته قبل أربع سنوات.

ويمثل لاعب وسط روما كيفين ستروتمان ومتوسط ميدان برشلونة سيسك فابريجاس ونجم أياكس دالي بليند وصانع ألعاب أتليتيكو مدريد كوكي أبرز اللاعبين الذين يرغب فان جال في ضمهم فوراً لقلعة أولد ترافورد.

وربما يكون ظهير أيسر ساوثامبتون لوك شو أول القادمين هذا الصيف بعد ان اتفق مانشستر يونايتد مبدأياً على ضم اللاعب مقابل 27 مليون جنيه استرليني، ويتوقع حسم الصفقة نهائياً في الأيام المقبلة.