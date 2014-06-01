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إيطاليا تفقد جيوسيبي روسي في المونديال

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إيطاليا تفقد جيوسيبي روسي في المونديال إيطاليا تفقد جيوسيبي روسي في المونديال

خرج جيوسيبي روسي من قائمة منتخب إيطاليا التي تسافر لتدافع عن ألوان الأتزوري في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

إيطاليا فقدت جهود نجم الوسط في نادي ميلان ريكاردو مونتوليفو بسبب الإصابة مساء أمس الجمعة.

واليوم تضاعفت خسائر إيطاليا بفقدان روسي، الذي لم يستطع أن يصل لمستوى بدني جيد يتيح له السفر إلى البرازيل.

روسي تألق مع فيورنتينا في مطلع الموسم وكان هدافا للكالتشيو، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة.

بعد هذه الإصابة، قال برانديللي المدير الفني لإيطاليا إنه على استعداد لانتظار روسي حتى أخر دقيقة قبل المونديال لأهميته.

فالمهاجم صاحب الأصول الأمريكية يجيد اللعب كمهاجم، والتحرك كذلك من خارج منطقة الجزاء، وهو ما كان يخدم أفكار برانديللي بشدة مع ماريو بالوتيللي رأس الحربة الثاني في الأتزوري.

لكن في النهاية، لم يستطع روسي أن يستعيد مستواه قبل مشوار المونديال الذي يشهد صدام إيطاليا مع إنجلترا وكوستاريكا وأوروجواي.

روسي نجم مانشستر يونايتد وبارما وفياريال الأسبق سيء الحظ، للمرة الثانية يغيب عن المونديال بسبب إصابة.

وروسي كذلك ليس الوحيد الذي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابات، اضغط هنا لتشاهد تقريرا عن 11 نجما الإصابة حرمتهم من السفر للبرازيل..

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