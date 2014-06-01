القناة الثانية الفرنسية: ريبري قد يغيب عن المونديال

ذكرت القناة الثانية الفرنسية أن فرانك ريبري يعاني من إصابة، قد تمنعه من مشاركة الديوك في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ريبري تغيب عن تشكيل فرنسا في مباراة باراجواي الودية، التي يلعبها الفريق استعدادا لمرحلة المجموعات ضد سويسرا وإكوادور وهندوراس.

مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان أكد في وقت سابق أن إصابة ريبري غير مقلقة، لكن تقرير التلفزيون الفرنسي يؤكد أن الأمور ليست مريحة إلى هذا الحد.

وذكر تقرير للقناة الفرنسية الشهيرة أن ريبري سيخضع لفحوصات متقدمة، لكن هناك احتمال لا بأس به بأن يغيب نجم بايرن عن المونديال.

فرانك ريبري لعب دورا عظيما في تتويج بايرن ميونيخ بالثلاثية في الموسم قبل المنصرم، وبالجمع بين البوندزليجا والكأس وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.

وقد يكون غياب ريبري فاجعة للديوك، ليس فقط لقيمته الكبيرة، بل ولأن مدرب الفريق قد سبق واستبعد سمير نصري عن القائمة لأسباب تتعلق بانضباطية لاعب وسط مانشستر سيتي.